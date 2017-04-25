港报社评：大湾区规划讨论迫切，两届政府协调不可少--明报4月25日

粤港澳大湾区发展规划成为了本港迫切需要处理的课题。上周，行政长官梁振英率团访问广州及珠江西岸多个城市考察，他表示监于国家发改委准备在9月底至10月初完成大湾区发展规划，特区政府将于下月向中央提交初步意见书，之后再作谘询。广东省政府去年已委托智库进行大湾区规划研究，相比下特区政府可谓后知后觉，虽然亡羊补牢未为晚也，然而当局不能因为「赶交功课」，就忽略推动社会层面讨论。大湾区规划对香港发展影响深远，落实重任将由下届政府扛起，现届政府有责任与候任特首办多作沟通磋商，而非在生米煮成熟饭后才向继任人交代。

近年香港社会存在抗拒与内地合作的情绪，然而合则两利是不变铁律，凡是对香港长远发展有利的事，都应放手去做。特区政府的工作，就是要确保粤港澳大湾区发展规划，能为港人带来最多机遇和好处，而不是为他人作嫁衣裳。随着国务院总理李克强首次将粤港澳大湾区规划写入《政府工作报告》，成为国家战略发展规划的一部分，大湾区合作发展已是事在必行，香港与其担心「被规划」，倒不如积极参与，争取主动，发挥优势，为香港发展注入更多动力。

粤港澳大湾区覆盖9个城市和两个特别行政区，不同城市之间各有盘算是理所当然。政制及内地事务局长谭志源表示，发改委希望将大湾区发展成「宜居、宜业、宜游」的世界级城市群，由香港做龙头，发挥香港在国际化、制度、企业管理等方面的优势，带领区内经济发展和对外开放，同时提升香港的发展空间，不过近年深圳发展迅速，部分产业更已赶超香港，未必愿意承认香港是「老大」。深圳互联网龙头腾讯董事局主席马化腾提出，应将大湾区发展成一个「世界级科技湾区」，背后概念就是认为大湾区发展规划应以创新科技为重心，当中颇有由深圳担当龙头的意味。

然而正如一些学者指出，大湾区11个城市各有独特优势，深圳的创科产业发展固然出色，惟香港的金融和专业服务仍是首屈一指，国际化程度亦非区内其他城市能及，至于珠三角地区则以高端先进制造业见长，只要妥善规划，可以互相补足，香港毋须惧怕任何竞争挑战；当前最大的问题，反而是香港太迟起步参与大湾区发展规划，导致形势被动。事实上，早在去年初，国务院的指导文件已明确要求广州深圳与港澳携手打造粤港澳大湾区，建设世界级城市圈格局，广东省政府更委托内地顶级智库，全面启动大湾区经济发展规划研究；反观香港方面，直至上月北京两会举行前，对大湾区规划几乎全无准备。

今次梁振英率团考察，有随团人士表示，感到区内各市政府对大湾区有很多想法，有商界代表甚至担忧，粤方向中央提出的政策规划主张，未必符合香港利益。现在特区政府要亡羊补牢，追上规划步伐，赶在未来两三周内草拟初步意见书，如此急就章难免令人担心会否思虑不周。大湾区发展规划包含人流、物流、资金流三方面合作，无可避免牵动本港很多产业，政府有责任在赶交功课的同时，加紧推动社会层面讨论，让各界有更多参与，了解具体合作大方向，并释除市民一些不必要的疑虑。例如有政府人士强调，「人流互通」侧重点是输出专业人才，帮他们开拓发展机会，并非吸引更多内地人来港旅游消费。对于这一类敏感议题，特区政府有必要向港人作出更多的说明。

与此同时，现届政府亦应就大湾区发展规划，与候任特首办紧密沟通磋商。梁振英率团前往大湾区考察，未有邀请候任特首林郑月娥一同前行，惹来不少议论。梁振英辩称，国家已定出要在9月底至10月初完成大湾区的规划工作，距今只余半年时间，不能坐待新一届政府7月1日上任才开始做，现届政府需要把握未来两个多月的时间推进规划，当局下月向国家发改委提交意见书之时，会向候任特首及局长「交代」，云云。现届政府克尽己责到任期最后一天是应有之义，不过大湾区规划是重大决策，下届政府要负起落实重责，不管时间如何赶急，现届政府都应邀请候任特首及其幕僚参与其中，确保规划工作的延续性和交接畅顺，仅仅采取交代知会的做法，恐怕并不足够。

粤港澳大湾区发展规划，势将成为林郑月娥未来一项重要工作，不应受到束缚和掣肘。近日梁振英表示卸任特首后，会考虑是否可以在全国政协副主席的岗位上，就粤港澳大湾区继续提出意见。政协副主席当然有权就国家大事发表意见，不过一旦梁振英成为了「前特首」，就要避免予人「对下届政府指手划脚」之感，如何拿揑分寸，必须谨而慎之。

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