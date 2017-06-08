港报社评：官僚害命雏鸟何辜，城市需要“生命亲和”--明报6月8日

康文署派员到大埔广福道鹭鸟林修剪树枝，导致巢覆雏亡，惹来多方谴责。康文署只懂按章办事，罔顾后果，草菅「鸟」命，官僚作风表露无遗，政府部门之间缺乏协调，亦必须认真检讨。一个宜居城市，不可能只有建筑物和人，近年世界各地愈益重视「生命亲和城市」（biophilic city）的概念，强调人与自然的共生关系，值得特区政府借监推扩，市民亦应学习如何与野生雀鸟动物和谐共处，而不是赶尽杀绝。

港人渴望安居乐业，动物雀鸟当然亦需要安乐窝。眼见一张张雏鸟摔下濒死的照片，不少市民义愤填膺，谴责康文署罔顾动物生命，要求调查是否有人违反《野生动物保护条例》。数年前，康文署曾因有区议员收到零星投诉，指木棉树棉絮飞扬导致居民哮喘，于是聘请外判商剪除果实，岂料连花也一并剪掉，令木棉树变秃，惹来广泛批评。今次修树杀鸟事态更为严重，署方有否汲取教训，令人怀疑。

康文署声称，早前接获相关政府部门转介，指有市民要求修剪广福道生长过于茂密的树枝，故安排职员到场修树，虽然其后渔护署要求停工，不过为时而晚，修剪工作已经完成。康文署于鹭鸟繁殖季节，在已知的受保护鹭鸟林修树，反映署方无知；就算现场人员不知道鹭鸟繁殖期，亦应在发现鹭鸟巢穴及幼鸟时立即停工，罔顾后果继续修树形同谋杀；署方在修树前与渔护署等部门完全没有沟通，各自为政，反映政府部门缺乏协调意识。

政府部门办事必须讲常识和同理心，不能不假思索。署方发表声明，对今次修树工作影响雀鸟栖息「深感抱歉」，惟这仅是最起码的道义责任。有区议员引述署方人员称，修树是因为「有市民投诉鸟粪问题」，与康文署说法有出入。倘若区议员所言属实，署方人员实有蓄意破坏鹭鸟家园之嫌，并非「无心之失」，政府必须跟进事件是否涉及人为疏忽乃至触犯法例，予以合理惩处。康文署必须交代事前有否评估修树对鹭鸟的影响，同时亦应好好检讨现有修剪树木程序，完善监督机制，防止署方或外判商职员乱砍乱斩，确保野生动物不会再受伤害。

本港市区如同石屎森林，大多数市民希望有鸟语花香的绿化环境，尽管总有部分市民因为一些特殊原因，例如担心街上鸟粪有碍卫生，又或忧虑花粉处处导致呼吸道敏感，向当局提出投诉。每位市民都有投诉的权利，关键是政府处理是否明智，一边照顾少数人特殊需要，一边满足普罗市民渴望。以鸽粪问题为例，过去西方国家曾采取「杀无赦」政策，例如1960年代起，瑞士巴素尔市政府便大量扑杀鸽子，惟经过25年人鸽战争，当局终承认扑杀行动缺乏成效，杀了一批，另一批又来。

今时今日各地政府为免鸽粪为患，一般做法是严格限制公众地方喂饲白鸽、要求露天食肆做好清洁卫生，再非盲目扑杀。不少人常以鸽粪可能传播疾病作为杀鸽理由，不过专家从未曾在白鸽身上发现禽流感病毒，美国疾控中心更表示，接触鸽粪染病风险相当低，尽管为了环境卫生，鸟粪应尽早清理。有美国社会学家审视纽约近150年历史，发现都市人视白鸽为公敌，其实只是近百年的事，一大原因是城市人认为现代都市是为人建造，代表有序、乾净和文明，必须与野生环境区分，就算可以有绿化自然空间存在，也必须完全由人类控制，可是野生鸽子却正正挑战了这一观念，因而「人人喊打」。

生物学家指出，野生动物只能存在于野外，其实是一个错误观念。随着城市向郊区扩张，都市人与野生动物接触机会愈来愈多，都市人必须明白人与自然的共生关系，学习如何与野生动物和平共存。近年「城市野生动物」（urban wildlife）问题愈益受到学者和媒体关注。专家指出，这些野生动物并非都市生活的「入侵者」，而是逐渐适应（又或能够忍受）都市环境的「共生者」。美国一些学者便提出，政府应加强对都市生态环境的研究，以崭新思维处理「城市野生动物」，同时做好公众教育，破除「以我为尊」的迷思。政府亦应从都市建筑规划入手，例如减少使用反光度高的玻璃幕墙，避免野生雀鸟撞上，又或在住宅区与湿地保育区设置水沟，分隔人和野生鸟类的生活地区。

在美国，城市可持续发展问题专家Timothy Beatley近年发起了「生命亲和城市」倡议，主张把自然融入城市设计规划中，而非聊为点缀。倡议不仅是要节能减排，而是希望重建多样化生态系统，让城市重新成为自然的一部分，重塑城市人对大自然的态度。有关倡议获得新加坡、三藩市、挪威奥斯陆、新西兰威灵顿等数十城市响应。特区政府亦应积极参与，互相学习砥砺。

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