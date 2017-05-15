港报社评：官僚徒有＂分工＂，执行缺乏＂合作＂--信报5月15日

九龙湾奸劫案本来已是哄动全城，后续发展更加匪夷所思，疑犯居然经过严密搜身之后，在警员理应按时频作巡逻监视之下，仍然能够在警署羁留室取得一条电脑用的Lan线上吊身亡，情节之诡异叫人啧啧称奇。除此之外，这宗案件还引发出另一个问题，奸劫案的事发现场天桥底究竟该由谁来负责管理？如果要加装照明系统防范类似悲剧再次发生，到底由哪个政府部门或机构落实执行？

奸劫案发生于九龙湾港铁站B出口对开天桥底，观塘区区议员颜汶羽发信要求路政署在桥底加装照明系统，路政署路灯部回覆，指该位置属于港铁管辖范围，并非由路政署管理，建议他向港铁反映。港铁发言人则强调，港铁公司负责该天桥桥面的管理及日常维修保养工作，并不包括桥底，而天桥属政府所拥有。至于地政总署，尽管受到传媒连日追问，仍然说要翻查文件，未能回覆。

颜汶羽批评，政府在出事后爱理不理，只懂得互相卸责。他指出，该天桥正加建升降机等无障碍设施，工程由路政署负责，反映天桥「硬件」属于其负责范围，难以理解何以把电灯工程推诿他人。颜汶羽又表示，桥底安全问题必须解决，各部门卸责及拖延实在不可接受。

一条桥，桥面与桥底权责不清，或者说，桥面与桥底只有「分工」而没有「合作」，实乃典型的官僚主义，不期然令人想起民初作家李宗吾的《厚黑学》，具体而言是他将官僚主义归纳而成的锯箭法。

所谓锯箭法，精妙之处正是推卸责任。有人身上中箭受伤，找医生治疗，医生帮伤者锯掉体外的箭杆，随即收钱，那人大惑不解地问：「你怎么只锯了半截，里面的箭头怎么办？」医生笑着说：「我是外科医生，里面的箭头你要找内科。」

路政署的态度明显就是只锯「箭杆」，让港铁公司处理「箭头」，地政总署则是连「箭杆」也不锯，遑论「箭头」。

官僚主义普遍的办事风格是各家自扫门前雪，休管他人瓦上霜，一件事发生之后，理论上多个部门皆有责任，可是实际上往往没有一个部门愿意承担。因此，我们经常听到的是政府高层成立「跨部门委员会」之类的工作单位，才有望解决问题，哪怕所谓问题其实是鸡毛蒜皮的琐碎事项。举例说，环境局于二○一四年推出《香港厨余及园林废物计划》，领导跨部门工作委员会落实处理折断的树枝和树叶，如此才能够让渔农自然护理署把部分园林废物留在原地，释出养分回归自然，部分园林废物交给康文署送去回收中心制作堆肥，土木工程拓展署再选择部分园林废物，因应地理环境种出新的植物。如果没有总揽其事的跨部门，各部门恐怕继续左推右搪一事无成。

即将于七月一日上台执政的新特首林郑月娥多次重申要推行施政新风格，包括彻底改革中央政策组。她主张取消中策组对于法定机构和政府委员会的人事任免权，改成「政策及项目统筹组」，协助处理跨部门的政策研究、创新和协调工作。也许，林郑的构思是延续其竞选策略We Connect，透过跨部门的统筹来联系整个公务员团队，避免各部门大玩「锯箭法」的把戏。

林郑为官三十多年，自然明白官僚主义是低效率的罪魁祸首，即使办一件简单事情，最花时间的是「文件旅游」，结果是否办得成亦是疑问。改组中央政策组相信是林郑企图展示其「好打得」实力的一环，着重统筹，致力协调，防止公务员之间徒有「分工」而没有「合作」。问题是，这样的目标能否达成，取决于一项至关紧要的高层次分工合作，就是特首和问责团队之间的默契，然后才可以如臂使指，大大提高各政府部门主动解决问题的积极性和一众公务员的工作效率。

无论如何，林郑月娥明白统筹和协调的重要性，算是踏出正确的第一步，只盼日后的施政，不再出现明知有箭头却无人肯理会的局面。 （完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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