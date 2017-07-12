港报社评：官办劏房可考虑，模式设计须审慎--明报7月12日

政府提出伙拍社企经营「官办劏房」，惹来不少回响。运输及房屋局长陈帆透露，当局正与慈善基金及地产投资公司磋商，将一些旧楼改为劏房，以成本价租给公屋轮候人士，租约为期两至三年，目前已有「专业人士」提供不同款式劏房图则参考。倘若「官办劏房」计划设计得宜，对纾缓板间房户等基层市民生活困境大有帮助，值得积极考虑，不过政府必须有周详谋划，以免执行时衍生不必要的问题和麻烦。

本港楼价高企，公屋轮候时间平均长达4.6年，不少基层市民迟迟未能上楼，只能住在劏房和板间房。板间房居住环境恶劣自不待言，很多劏房卫生情况也相当差，租金毫不便宜。根据政府统计数字，劏房每月租金的中位数为4200元，基层住户逾四成开支都要用作交租。有民间团体批评，一些无良劏房中介剥削严重，出租价钱比租入价可以高近一倍，压榨贫穷租户牟取暴利。对基层市民来说，住屋与贫穷问题其实是一个硬币的两面，长治久安之道，当然是加快觅地建屋，缩短轮候上楼时间，然而这始终不是朝夕之间就能办到，政府确有需要以大胆创新思维，解决基层市民燃眉之急。

今次陈帆提议与社企合作，租用唐楼单位，再分间成符合安全卫生标准的合法劏房，以相对低廉「成本价」出租给有需要的基层市民，敢于突破创新的态度值得肯定。本港奉行自由市场经济，不少人囿于意识形态，总爱强调「小政府大市场」、不应「与民争利」，云云，然而面对严重扭曲的楼市，政府不积极介入协助公屋轮候人士、不阻止无良房东剥削，才是莫大罪过。比起租务管制等主张，「官办劏房」已不算太激进；对于很多在板间房和劏房过着「非人生活」的基层人士，相信也会乐于入住卫生环境较好的「官办劏房」，没必要太早担心计划会助长劏房风气。

类似的「良心包租公」做法，外国早有先例。1980年代，比利时有民间团体就充当「包租公」，先向业主租下物业，再以低于市价的租金，租给基层人士，政府则扮演协助角色，提供维修津贴、免息贷款和扣税等优惠。过去数年本港一些社企也积极向政府推介有关做法，甚至率先试行，例如2013年社企「要有光」推出「光房行动」，物色数十间「光房」，租予基层弱势家庭，为期最长3年，其间社企会安排社工跟进住户情况，协助他们规划生活重新振作，成效不俗。陈帆指出，「官办劏房」计划与「光房行动」相似，运房局已跟发展局及劳福局商讨，由3个局牵头，希望今年内推行计划，反映政府似乎颇有决心，然而单有决心不足以成大事，当局还须有周密构思，以免计划执行时严重走样，衍生诸般问题。

政府对于「官办劏房」计划的受惠人数、单位数目及津助金额等细节仍未有具体定案。目前外界最关心的，就是「官办劏房」所提供的单位数目：如果「官办劏房」主要目标对象只是板间房住户，又或由社福机构因应服务对象而安排居民入住，受惠人数难免太少，恐如杯水车薪，惹来雷声大雨点小的质疑；可是如果将对象扩及一般公屋轮候人士，背后所牵涉的资源投入及经营管理问题势必更为突出，单是改装及翻新支出已所费不菲。

现时「要有光」和社协都有试当「良心包租公」，转租单位予基层市民。社协的做法，是以逾万元租入一个单位，然后一劏四，每个单位以2000元租出，收回成本，近30万元装修费则自行筹集，「要有光」则寻找有心业主，以市值两至三成租金出租单位。这是两种不同的模式，第一种是由社企直接充当「二房东」，需要承担较大的营运角色和风险，设若有住户无力交租，社企有可能蒙受损失；第二种模式，社企扮演的角色仅属中介，毋须承担巨大风险。如果「官办劏房」计划规模小，风险问题当然不大，不过一旦规模膨胀起来，则是另一回事。

未来「官办劏房」采取何种模式运作，目前并不清晰。根据近日政府官员的说法，似乎倾向第一种，由政府资助社企租楼及劏房装修，可是社企方面则倾向第二种模式，由政府向业主提供装修津贴和税务优惠等诱因，鼓励有心业主以廉价放租，并向社企提供营运储备资助。政府在设计「官办劏房」经营模式时，必须公道合理，既不应让社企承担过大风险，亦不能事事「包底」，以免衍生道德风险，例如令个别租户以为拖数不交租也没问题，政府会以公帑代为埋单。

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