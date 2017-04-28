港报社评：对慈善机构太慈善，对社会公义太残忍--信报4月28日

香港无时无刻不在抱怨地少人多，土地不足导致房屋问题愈益严重，楼价高得超现实，偏远至沙头角边境禁区的新楼盘竟然是令人咋舌的尺价万元；然而讽刺的是，审计署揭发政府对于以低地价甚至免地价批给慈善机构的土地，长期缺乏监管，部分土地违反契约经营酒店和食肆，所得利润以亿元计，变相让人假慈善之名牟利。这样的情况存在多时而没有匡正，明显不符社会公义。

审计署发表最新一份审计报告指出，多个慈善机构获批的十四幅免地价或优惠地价的土地，怀疑以商业形式营运酒店，当中三幅属不受任何限制的土地契约，有一幅标明不得分派任何营运利润，部分地契指明准许营运宿舍，但没界定何谓宿舍及酒店。审计署发现十一幅土地根本已将宿舍改为酒店或服务式住宅，当中九家更获民政署发出酒店牌照。

审计署不点名质疑其中一家慈善机构，在一九九○年获批换地兴建总部、停车场和巴士总站等等，九四年落成启用；过去十八年来，赚取收入净利润高达八亿二千九百万元。审计署发现，其酒店以不同房价招待非会员，又营运餐厅及酒廊，全部对外开放，促请地政总署应向有关部门和政策局了解该慈善机构的做法是否违反地契。

另一家不被点名的慈善机构，一九八八年十二月获政府以一千元象征式地价批出土地，契约标明不准分派利润；但该机构营运酒店至今，地政总署于二○一三年才查阅其营运账目。审计署发现，在二○一三至一五年间，这机构因酒店营运获得七千万元盈余，声称全部用于改善服务。审计署认为地政总署应更主动或寻求社署协助，审查慈善机构账目。

翻查资料，有几间慈善机构和酒店宾馆符合上述营运模式，包括由循道卫理联合教会在湾仔轩尼诗道的遨舍卫兰轩、香港童军总会在尖沙咀柯士甸道的龙堡国际宾馆，以及女青年会在旺角文福道的柏颜露斯宾馆等等。

慈善机构获免费或低价批地，而且得到免税资格，原意当然是协助慈善事业，然而当他们涉嫌违反地契来进行商业活动，予人的观感少不免有「伪善」之嫌。慈善机构可能辩称，商业活动所得利润会转作慈善用途，但问题是有没有在账目上清楚交代？或者说，政府相关部门有没有严格查账？按审计署所说，没有足够详尽资料显示酒店营运所得收入用于慈善用途；地政总署则表示，地契没有硬性规定要提交年度账目，署方也没有专业知识查账。

事实上，香港现时没有监管慈善团体的法定机制，法律改革委员会曾于二○○七年建议政府成立慈善事务委员会，制定发牌制度，要求慈善团体遵守监管准则；二○一三年把建议简化，仅要求慈善团体注册及公开账目，不过此等建议遭到反对而搁置。

由此可见，政府对于慈善机构实在是太慈善了，白白将珍贵土地给予理论上不该牟利的团体，结果转化为用途不明的利润。换个角度来说，对慈善机构太慈善，则是对社会公义太残忍，尤其是土地资源十分匮乏的当下，缺乏监管的慈善机构利用地价优惠来牟利，望楼兴叹的小市民肯定满心不是味儿。

慈善机构的开支与慈善用途无关，尚有两例，其一是税局发现有慈善机构的九名董事违规受薪一千三百万元，其二是有慈善机构竟然花费二十三万六千元为其创办人修葺祖坟和重建祠堂。这样的利己行为有机会损害善长仁翁慷慨解囊的信心。

得享免税待遇的慈善机构十年间急增一倍，由二○○六年的四千四百三十五间扩至去年九月的八千九百二十三间。为公益做善事无疑值得欢迎和鼓励，不过政府必须作出合理的监管，防止顾此失彼，最重要的是防止伪善者巧取豪夺。

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