港报社评：尊重法治从尊重证据开始--信报3月7日

台湾不久前发生一宗骇人听闻的奸杀案，被捕男疑犯不但承认暴行，还说出一个匪夷所思的「故事」，声称主使他行凶的人是他的梁姓女友，由于妒忌陈姓死者，所以教唆他辣手摧花，而且「梁女全程都在现场」。因为梁女与陈女本来是关系密切的好朋友，所以外界狠斥主使者为「蛇蠍闺蜜」。

此案在昨日出现重大转折，警方翻查闭路电视，加上梁母坚称案发当时女儿一直在家，警方与检察官讨论后认为，梁女有不在场证据，一度被指控为共犯而遭羁押的她得以当庭释放。

全案虽然尚有不少疑团待厘清，不过梁女获释已是事实，反映这位当事人很大可能被诬蔑，最低限度凶案发生之时她并不在现场。台湾网民沸沸扬扬的反应一方面是惊讶，另一方面是替梁女感到不值，有人慨叹道：「如果真的什么事都没做，却已经被大众跟媒体霸凌到体无完肤，比死去的人还可悲。」

怎样霸凌呢？凶案曝光之后，梁女的脸书遭二万多网民留言洗版怒骂，如今受尽千夫所指的当事人获释了，部分网民懊悔不已，纷纷删掉自己的留言，或者求教别人看看如何删掉。

二万多网民留言洗版怒骂，显然是受到误导，不过此事始终令人深思，在如今资讯极速散播的网络世界，面对人命关天的严重案件之时，是不是应该冷静一点，不要太快妄下判断？假如梁女的而且确什么也没有做过，就算网民事后删掉自己的凶狠留言，但对她其实已造成了莫大的伤害，正所谓「人言可畏」，心灵脆弱一点也难以承受排山倒海而来的攻击。

一九三五年三月八日妇女节，有一位声名显赫的妇女服药自杀，结束其二十五岁的年轻生命，她的名字是阮玲玉，曾经风靡万千影迷的一代女星。阮玲玉留下一纸遗书，上面写着怵目惊心的四个字「人言可畏」，虽然有人考证过，这一封遗书有伪冒的嫌疑，但阮玲玉受到舆论困扰却是不能排除的事实，她夹在两个男人张达民和唐季珊之间，三角情仇让她身心俱疲，加上当时传媒连篇累牍的揭秘式「艳闻」，当事人彻底崩溃了。阮玲玉之死，多多少少乃霸凌到体无完肤的后果，而她选择在三八妇女节轻生，不禁令人联想到要向迫害者控诉。

阮玲玉的年代没有互联网，尚且畏于人言而走上香消玉殒的不归路，现在网民轻而易举就可以针对特定的个人留言攻击，人言之可畏简直就是公审的程度。因此，妄下判断的杀伤力非同小可，稍一不慎往往毁掉几许脆弱的心灵。事实上，网络霸凌导致受害者自杀的例子时有所闻，网民与其事后懊悔，不如事前三思。

台湾这一宗奸杀案同时令人想到香港的官司，民众在网上和网下的言行一旦感情用事，不以证据为依归而妄下判断，有机会损及弥足珍贵的法治精神。以争议不绝的七警案为例，撑警团体不满裁决而侮辱法官固然有藐视法庭之嫌，另一方面，七警案审判期间未有裁决的时候，不少人怒骂为被告辩护的律师以泄心中之愤，一样是横蛮无理的反智行为，试问在一个法治社会里面，谁涉嫌犯法而不该有辩护的权利？既然有权辩护，代表被告慷慨陈词的律师何罪之有？

七警案现在已有裁决，不服的话可以上诉，无论结果怎样，我们必须尊重法庭的判断，总不能由于政治立场不同而输打赢要。尤其重要的是，尊重法治从尊重证据开始，被告究竟有没有违反法例，判刑是否适合，一切由客观证据说了算。台湾的奸杀案因为梁女有不在场证据而获释，那是尊重证据的表现，香港作为法治之都，亦有必要在证据面前明辨是非。

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