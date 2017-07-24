港报社评：居屋疯狂打折，不如另谋出路--经济日报7月24日

市场预料今年定价、明年开售的新居屋，很可能出现尺价达1.3万元的天价居屋，纵使房委会加大折扣率，不少合资格申请者仍可能望门兴叹。新任政府要以公营房屋纾困，便得谋变。

随着楼价不断升，新居屋可能被迫出现「疯狂折扣」。此因将于明年初推出的下期新居屋当中，有合共3,200个位于启德和长沙湾的市区笋盘，而以现时同区新盘售价计，纵使以居屋现行计划的7折计算，尺价亦将过万元，甚至高达1.3万至1.5万元之谱。

以600尺计，即这些市区新居屋售价将逾600万元，而居屋计划目前的2人或以上家庭每月收入上限为5.2万元，相信新居屋售价已脱离不少合资格申请者的能力。为避免居屋有热炽需求、但申请偏又不足，政府过去的做法主要有二。

其一，是调高收入上限，让有能力购买的市民成为合资格申请者。但月入4万元的家庭已是最高收入的3成香港家庭，换言之，5.2万元上限即现时已有逾7成家庭合资格。若再往上调如至6万元，那意味这些已属社会上最富裕的两成人口，亦可享新居屋福利，此恐有违居屋助普罗中产上车的原意。

其二，是调高折扣率，如已有声音建议将折扣率调至6折甚至5折，惟「劈价」一半固属疯狂，且即使疯狂折扣后，恐怕亦非不少合资格申请者的能力之内。

说到底，出现如此吊诡情况，皆因本港楼价已升至脱离一般市民购买力的地步，且差距还不断拉大，故即使居屋提供可观折扣，仍然严重脱节。此实需新政府以新方法处理。

例如，是否可将这些市区新居屋的相当部分，拨为绿置居，让有财力公屋富户申请，此更可腾出公屋资源，让正苦候公屋的基层加快上楼。尤其已居于市区的公屋户，会否更有兴趣申请，腾出罕有的市区公屋？

又例如，症结既是在楼价升得太快太高，那新居屋是否可以与市价脱鈎，转以其他方式定价，以顾及中产的置业能力呢？当然，若游戏规则变了，目前的限制包括转售年期规限等，亦应更严更长期，以免珍贵的社会资源沦为套利的工具。

未来4年的新居屋，除上述启德和长沙湾项目外，还有九龙城和深水埗两盘，新政府须尽快研究应如何调整新居屋政策，以尽早谘询与推行。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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