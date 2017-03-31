港报社评：居屋需求大，港府宜强化绿置居--经济日报3月31日

新一期居屋首日所收到表格，破过去两期纪录，显见居屋需求甚大；下届政府既须多建居屋，还须检讨是否应多建绿置居，以回应市民置业渴求，还可腾出公屋给有需要人士。

新一期居屋只约2,000个单位，但即使未计算网上下载表格，市民亦早已拿取了逾12万份申请表，而昨日首天接受申请，更已收到1,800份申请表。今期居屋反应热烈，原因应有三。

首先，根据过往经验，楼价升时，申请居屋人数特别多，楼价跌时，申请相对少。当前楼价在供求失衡下持续高企，中资高价抢地，进一步推高楼价。现时私楼一房上车盘动辄要500万元，但居屋3房单位只需一半价钱，故即使在离岛的单位，亦相当吸引。

其二，今期居屋有66%单位是在市区，最贵的卖385万元，又可做九成按揭，自然吸引大批中层以至中下层置业人士。

其三，房委会修例，令更多人想抽居屋。一方面，房委会去年底修订公屋富户政策，规定住户总入息超标5倍、或资产超额100倍、或拥有物业，需迁出公屋，新政策将于今年10月实施，迫使现时2.6万富户考虑赶搭居屋尾班车。另一方面，房委会亦提高了居屋申请者入息及资产上限，令更多人符合申请资格。

面对市民对公营房屋的大量需求，下届政府固然要多觅地建屋，而在确保每年有1.8万伙私楼单位供应下，更应把手上可动用的土地，尽量用来兴建公营房屋，包括多推居屋，以回应既买不了私楼，又不合乎申请公屋资格的夹心阶层。

此外，候任特首林郑月娥在政纲提议扩大绿置居计划，未尝不是个可行选择方案。虽然她要到7月才就任，但在当前楼市炽热气氛下，她应该趁这段权力交接期间，跟现任政府多沟通和磋商，检讨早前推出的绿置居成效，透过研究绿置居成交情况，了解最终可释放公屋数量，满足公屋居民置业的渴求之余，亦可成功腾出更多单位，给公屋轮候册人士上楼。

在现时楼价全面创新高下，即使政府多次推出辣招，也无法将楼价遏下，甚至副作用太大反而弄巧成拙。摆在港府面前的事实是，透过私楼市场可做的事极为有限，要缓减市民的住屋困境，只有从公营房屋着手，虽然此治标不治本，但既未有方法治本，亦惟有先治标了。

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