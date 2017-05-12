港报社评：工厦活化，宜灵活忌僵化--信报5月12日

现届政府来到尾声，一下子涌现多宗瞠目结舌的奇闻，看来七月一日上台的下届政府有必要绞尽脑汁收拾残局，要是处理得宜，说不定化危为机，让新特首林郑月娥展现其「好打得」的能力，以及最近刻意强调的「人情味」管治风格。

奇闻之一是联合医院揭发严重失误事故，病人邓桂思两度换肝的背后隐衷竟然是该院医生漏开药物，导致患有乙型肝炎的她急性肝衰竭。医疗失误已经耸人听闻，更加匪夷所思的是，院方似乎有意隐瞒，最终纸包不住火了，还要辩称迟迟不公布是因为「医生放假」。

奇闻之二是轰动全城的九龙湾奸劫案峰回路转，被捕的「桥底色魔」难以置信地在秀茂坪警署内自缢身亡。据说，四十八岁林姓疑犯在羁留室以电脑USB线上吊，当中的问题乃在于，为什么理论上监管严密的警署竟然可以让人有自杀的机会？所谓的电脑USB线从何得来？

面对这两宗吊诡奇闻，现届和下届政府皆有责任调查清楚，向公众交代真相。尤其是林郑月娥，应该责成新班子拨乱反正，防止类似「骑呢怪事件」再度发生，藉此确立管治权威。

相比之下，申诉专员公署昨日发表关于工厦的调查报告，揭示的问题及纰漏不算太令人震惊，但仍然可以让下届政府尽展所长。

申诉专员刘燕卿批评，食环署对工厦食堂疏于监管，三年间只发出一个口头警告，「犹如零监管」，而且管理相关食肆的条例已有多年未更新，严重过时，促请政府正视。

公署调查发现，部分工厦食堂招待公众顾客，又设立网络平台、网站及社交专页作宣传，亦有饮食杂志及报章专栏推介。申诉专员多次亲身到访工厦食堂用膳，从未遇到员工查问是否工厂雇员。署方指出，某市区工厦内共有多达十五间食堂，涵盖多国菜式，提供酒精饮品、儿童餐单、烹调课程和私人派对等等服务，明显以公众为顾客对象。根据现时法例，获发「工厂食堂豁免书」的食肆毋须向政府补地价，牌照规定食堂只可招待持有雇员证的所在工厦工厂雇员。

刘燕卿认为，工厦食堂牌照政策严重过时，实施四十年以来未曾全面检讨，没有考虑工厂人数锐减，导致很多人利用政策漏洞，得以在工厦以较低成本经营，但实情是招待公众。

现届政府不是说要活化工厦吗？既然工厂员工早已少之又少，另一方面，工厦食堂又确实有其存在价值，否则不会客似云来，那么何妨因应申诉专员的批评意见，顺水推舟修订过时的法例，藉此得到皆大欢喜的多赢方案。活化的意义是与时并进，若然牌照政策能够切合时代需要，工厦食堂只要没有安全隐患，根本不必受到全面封杀。

另外一个关于工厦活化的话题是早前的一宗个案，位于观塘工厦的独立乐队表演场地Hidden Agenda，由于演出的乐队涉嫌违反逗留条件，没有申请工作签证，入境处上门取缔，期间发生冲突，警方奉召到场执法。而据场地负责人表示，没有为乐手申请工作签证的原因是工厦表演违契，以往的申请一直被拒，所以这次索性不申请。

从依法办事的角度观之，政府执法完全没有错，可是从工厦活化的原则衡量，大家不禁会问，为什么不可以弹性处理，容许文娱活动在工厦进行？体育、演艺、文化及出版界立法会议员马逢国指出，工作签证制度限制了体育文化交流，政府应放宽申请要求，如短期或非牟利性质，可豁免或加快处理申请。马逢国又说，工厦低层若无火警风险，可考虑放宽用途限制，容许举办表演。

工厦不准作为表演场地，主要的顾虑是不符消防要求，但如果工厦能够改善消防设备，何妨大开方便之门，让表演者一展所长与众同乐。

总而言之，工厦活化，宜灵活忌僵化，这又是下届政府的功课之一，新管治班子表演施政新风格的空间可多呢 。 （完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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