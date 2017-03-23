港报社评：巴西黑心肉应对被动，特区危机管理欠果断--明报3月23日

巴西爆出黑心肉丑闻，部分问题冻肉可能出口到中国大陆、香港和欧盟等地。本港食物安全中心虽已禁止入口巴西生产的冷藏、冰鲜肉类和禽肉，可是并未回收市面的巴西冻肉，又或要求下架，令市民对进食巴西冻肉是否安全，感到混淆，不知如何是好。食卫局长高永文解释，若要回收，必须具针对性，知道是什么公司、什么批次有问题，有待巴西当局提供资料，然而食物安全关乎市民健康，需要迅速高效的危机管理，不能瞻前顾后叹慢板「等齐资料」。政府既然明知有涉事工场向港出口肉食产品，至少应要求本地商户下架或暂停提供巴西肉食，以策万全。

巴西联邦警队调查两年，揭发逾20间巴西肉类公司涉嫌贿赂食品卫生检查员和政客，让腐烂、含沙门氏菌甚或致癌物质的不合格肉类，获发批文在国内外销售，世界最大牛肉出口商JBS和最大家禽生产商BRF均卷入丑闻。农业部已查封了3间涉案肉食工场，另有多间工场面临进一步调查。巴西警方披露的案情令人触目惊心：有肉商使用酸性化学物质，掩饰劣质过期腐肉臭味，令部分产品含致癌物；亦有黑心商人使用薯仔甚至纸皮等，搀入鸡肉加工，增加利润。有肉食商以政治捐款、优惠银行贷款等行贿公职人员，有些食安检查人员还容许商家职员进入政府办公室，自行签发出口证书。就连巴西牛肉总商会也表示，今次贪腐弊案重挫全国肉食业界声誉。

巴西是世界最大红肉出口国，大量肉食输往中国大陆和香港。根据统计，本港进口的冻肉有四成来自巴西，今次黑心肉丑闻对香港所带来的食安威胁，不容小觑。不过事件由上周五曝光至今，特区政府的反应未免太被动。政府透露，其中5间遭受巴西警方调查的肉食公司，有向本港供货的纪录，惟直至昨晚才公布具体名单；当局宣布暂停巴西冻肉进口，却未下令市面禁售，尤其令市民感到疑惑，不知道是否可以继续安心进食巴西肉类产品。

根据政府官员解释，未有下令回收或停售，一大原因是资料不足，必须先确定出问题的肉食，涉及什么公司和什么批次，目前需要先等待巴西方面提供资料，才能考虑下一步行动，云云。诚然，政策制订要讲科学讲证据，但是当事件涉及危机管理、关乎食安问题，处理手法就要调整，不能过于拘泥。巴西警方透露，针对涉案工场的审计核查工作，预料需时3周始能完成，特区政府被动地「静候佳音」，策略是否明智，值得商榷。

近年，巴西经济恶化，肉食业出口成为重振经济的一条支柱，总统特梅尔和其他官员当然希望淡化丑闻，不断强调全国4837间肉食工场，只有21间涉案遭受调查，云云。不过今次巴西肉食安全问题的核心，并非生产流程意外出现污染，而是大规模官商勾结和贪腐贿赂。负责案件的检察官员透露，肉商除了贿赂食安检查人员，部分贿款还落入特梅尔领导的第一大党民主运动党（PMDB），以及右倾执政联盟成员进步党（PP），一段录音更显示，现任司法部长曾与黑心肉贪腐集团一名头目通电话，称呼一名被调查的食安检查官员为「大老板」。如此情况，很难令人相信今次黑心肉案件仅是个别事件，而非冰山一角。

本港市面上的巴西肉食，虽然都有当地的卫生证明书，但是受到今次丑闻影响，公信力难免打了折扣。政府加强抽查巴西肉食制品，只是最基本的作为。既然冻肉可以保存一段时间，政府为了释除公众疑惑，就算不要求全面回收，也应先要求商贩暂时下架停售巴西肉制品，一边展开抽查，一边等候巴西方面提供资料，在证实所有供港肉食没有问题后，才恢复出售。现阶段未有任何国家采取同类措施，不代表特区政府不能又或不应该这样做。

危机管理大忌之一，就是信息含糊不清。现在政府未有表明应否下架，变相由本地商户自行决定，结果出现一些大型连锁店宣布停售巴西冻肉，一些商贩则继续照买，情况混乱反而令市民无所适从。去年大闸蟹致癌物二恶英超标风波，特区政府下令停止进口及出售涉事养殖场的大闸蟹，惹来受影响大闸蟹入口商户提出司法覆核，指控当局违反程序，要求赔偿。政府处理食物安全问题，拿揑分寸并不容易，惟最高原则应当是「小心驶得万年船」，不能太过瞻前顾后。（完）

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