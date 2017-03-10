港报社评：市场惊“唔加”多过加，美滙突破还看工资--信报3月10日

美国联储局将于下周二和周三一连两天举行议息会议，局方多位决策官员近期相继发表「鹰味十足」的讲话，而主席耶伦上周五于芝加哥演说中更暗示，若经济表现符合预期，今年加息次数可能多于三次；受联储局众巨头言论影响，利率期货市场对美国下周加息的预期迅速升温，从二月下旬机会率仅两三成，飙升至目前的百分之九十八！

决策者合奏加息乐韵，但美国本周五将发表二月份就业报告，市场上仍有看法指联储局要「等埋」这项数据始能安心加息。我们认为，除非就业数字差得难以想像，又或外围发生无法预料的灾难性政经事件，否则联储局下周加息应势在必行，理由是局方若再次选择按兵不动，只会在金融市场制造「惊吓」，不会带来「惊喜」，原因有二：

一、被联储局视为最佳通胀指标的个人消费开支物价指数（PCE）一月份按年上升百分之一点九，离局方百分之二的通胀目标仅半步之遥；撇除食品和能源的核心PCE按年上升百分之一点七，虽仍低于通胀目标，但耶伦在近期的公开发言中一再强调耽待太久才调高利率并不明智，或会引发日后连环加息，非但为金融市场添烦添乱，还会增加美国经济重陷衰退的可能。这番话等于说，在耶伦眼中，美国经济风险已开始向通胀一边倾斜，联储局倘若落后于形势（behind the curve），日后可能要频密加息抗衡通胀，最终赔上经济增长。

二、联储局于二○一五年十二月进行十年来首次调高利率，同时展望二○一六年最多加息四次。市场对美国利率正常化虽早有预期，但局方在传达讯息方面多番处理失当，市场对美国收紧银根步伐未有充分心理准备，结果引发资金从新兴市场疯撤、油价一度跌穿每桶三十美元，外围兵荒马乱拖累美股，标普五百指数去年初曾大幅下调超过一成。自此以后，联储局每次议息，局方都搬出各种理由延迟加息，决策者对利率去向莫衷一是，连耶伦本人也经常予人「前言不对后语」之感，联储局去年最终只在十二月加了一次息。

这次情况刚好相反，决策官员口径异常一致，向市场清楚发出美国必须在短期内再度加息的强烈讯息。下周议息结果若出现短期不等于三月一类的「误会」，投资者难免又「胡思乱想」，揣测局方是否掌握了一些未为外界所知的黑材料，显示美国经济表现实非想像般理想；又或总统特朗普的减税、增加基建投资、放宽金融监管等措施在国会遇上重大阻力，刺激经济大计或打折扣。

虽说市场这次惊「唔加」多过加，可是美国收紧银根步伐若太进取，美元滙价和债息抽升，资金流向恐会出现转变，包括香港股楼在内的资产市场势难安枕。港滙和人民币近日偏弱，恒指在「三连升」后，昨天大幅回落近三百点，而金价、油价亦一反近期偏稳格局，各自下试重要支持位，凡此种种，皆显示资产市场对美国加息带动美滙转强的预期正在升温。

然而，有一点值得注意，美滙指数在联储局官员「放鹰」后纵有走俏迹象，昨天欧洲中段徘徊于一○二水平，但在美滙指数中权重最高的欧罗和日圆分别仍能守住一点○五美元及一百一十五日圆两大支持位。与其说美元受「鹰派」言论刺激转强，不如把美滙指数反弹归因于英镑、加元、瑞士法郎等「边线货币」表现疲弱。基于美元强势真假难分，本周五公布的二月份就业报告变得格外重要。

美国PCE核心指数所以仍低于联储局百分之二的通胀目标，主要由于劳工成本增长持续受控；参考今年一月份美国就业报告，工人平均时薪按月增幅仅百分之零点一，低于市场预期。本周五公布的数据若显示工资增长加快，美滙指数可能出现「真突破」，市场反应如何，就要看数据公布后联储局对今明两年利率展望会否「鹰上加鹰」了。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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