港报社评：开天索价落地还钱，脱欧谈判难有双赢--信报3月31日

环球政经去年的两大惊吓事件，毫无疑问是英国在公投中选择脱欧，以及有「狂人」之称的特朗普爆冷当选美国总统。然而，对金融市场来说，最大的意外却是惊吓迅速变为惊喜，英美股市经过极短暂「震荡」后便再度节节上扬，强势维持至今。

撇开民粹政客得势、全球化向保护主义让路等深层次矛盾不谈，投资者在两大「惊吓」相继出现后仍能保持乐观，全因特朗普的刺激经济主张为市场带来无限憧憬；在大西洋彼岸，留欧阵营在英国公投前提及的诸般灾难后果非但没有成真，英国经济且在镑滙弱势惠及出口下，录得令不少分析师始料不及的稳定增长。

可惜，愿景美好现实残酷，随着美国共和党提出的新医改法案上周五于众议院触礁，令特朗普倡议的减税和大增基建投资能否顺利立法，顿时增添变数，美股近日已有泄气迹象；另一边厢，英国正式启动《里斯本条约》第五十条，展开为期两年的脱欧谈判。投资者也许很快便会发现，「特式新政」、「无痛脱欧」不过是市场的一厢情愿，艰巨考验现在才开始。

就如所有谈判一样，和和气气互惠互利再好不过，但要实现这个目标极难。所谓开天索价落地还钱，英国与欧盟能否达成协议，最终仍取决于谁愿意多让一步。

英国首相文翠珊在致欧盟「离婚信」中表达了最良好的意愿，强调英国离开后会继续跟欧盟保持紧密关系，但英国政府要向本国选民作出能令他们满意的交代，而欧盟则不容大不列颠向剩下的二十七个成员国树立「出走」毋须付出沉重代价的恶例，双方立场南辕北辙，门面话说得再冠冕堂皇，亦无法冲淡脱欧谈判的火药味。

事实上，双方尚未「埋枱」较量，难题便已出现。英国希望把脱欧与英欧未来关系两大议题一并摆上谈判桌，并寻求与欧盟达成一项广泛的自由贸易协议，藉此保障英国在欧洲的商贸利益，即采用「同步」（concurrent）模式进行谈判。欧盟则属意有先有后（sequential），第一步得集中讨论脱欧，至于贸易及其他涉及脱欧后双方关系的问题，要待脱欧条款尘埃落定后才谈。文翠珊在信中提及的英国谈判七大原则，其中一项就是优先讨论英欧自由贸易协议及其他「重大挑战」，与欧盟坚持的先后次序背道而驰。谈判尚未开始，大不列颠此一「原则」已遭法国一口拒绝，英揆先吃一记闷棍。

英国去年六月二十三日公投脱欧杀全球一个措手不及，惟文翠珊正式启动《里斯本条约》第五十条，从酝酿到落实已有九个月，环球股市和英镑滙价对消息无甚反应却殊不令人意外。英国虽是历来第一个决定脱离欧盟的国家，但由于并非欧罗区成员，拥有自己的货币和中央银行，英国脱欧引起的回响虽大，论影响不能跟欧罗区成员国脱欧相提并论。

英国踏上脱欧这条不归路的最大冲击，在于此举可能再度引发对大英帝国领土完整的隐忧。在英国启动脱欧谈判前一天，苏格兰议会通过法案，寻求于二○一八年秋天至二○一九年春天举行第二次独立公投，倘若成事，英国脱欧谈判尚未画上句号，苏格兰脱英恐怕已闹得沸沸扬扬。文翠珊在「离婚信」内除了谈及贸易、英欧双方公民利益等必须通过谈判始能解决的问题外，亦提到英国与爱尔兰的关系，以及北爱尔兰在谈判中所受的影响，可见英国脱欧并非纯属大不列颠与欧盟之间的事。

从欧盟特别是德法两大核心国的立场出发，不让英国「舒舒服服」脱欧应是谈判策略的一个重要部分。然而，对整个欧盟来说，英国脱欧的最大「危险」不在于其他成员国会否在短期内有样学样纷纷求去，而是英国纵使为脱离欧盟付出沉重代价，经济受损程度仍远不如想像般大，若然变得比脱欧前更繁荣，长远而言，岂不是为那些离心日渐高涨的欧盟成员国增添「出走」诱因。

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