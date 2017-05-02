港报社评：总统不耳顺，施政不健康--信报5月2日

白宫记者协会晚宴本来是一年一度的盛事，传统上历届美国总统不但出席，还会表演栋笃笑娱人娱己，唯一例外是一九八一年遇刺中弹的列根因受伤缺席。今年则一反常态，现任总统特朗普摆明姿态不赏面，远离「华盛顿泥沼」和「非常闷蛋」的晚宴，原因是他继续敌视传媒，尤其讨厌「假新闻」的有线新闻网络（CNN）和「失败」的《纽约时报》。这位充满狂人本色的总统改为前往宾夕法尼亚州的哈里斯堡（Harrisburg）参与造势集会，庆祝就职一百日，为其「丰硕政绩」自吹自擂，享受忠实粉丝们的欢呼喝采声。

《论语．为政篇》：「子曰：吾十有五而志于学，三十而立，四十而不惑，五十而知天命，六十而耳顺，七十从心所欲不踰矩。」年过六十岁的人应该耳顺，即是能够听得进不同的意见，奈何特朗普虽然已届七十之年，但显然对于传媒从来不耳顺；由于不耳顺，所以抗拒逆耳忠言或者抗拒「绝望真相」（Inconvenient Truth），对于手握大权的执政者而言，是非常危险的事，轻则民望下滑，重则祸国殃民。

在总统缺席的白宫记者协会晚宴之上，协会会长梅森（Jeff Mason）指出，新闻自由是民主的基石，传媒的责任就是报道事实和监察当权者，强调「我们不是假新闻，不是无能的新闻机构，更非美国人的敌人。」揭发「水门事件」促成前总统尼克逊下台的资深记者伍德沃德（Bob Woodward）和伯恩斯坦（Carl Bernstein）亦上台发言，伍德沃德承认记者有时犯错，但会认错，称现时新闻界尽心尽力追求真相，他说道：「总统先生，传媒并非『假新闻』。」

贬斥个别传媒的报道不符事实，如果只是各执一词的隔空驳火，伤害性还不至于太大，然而当一位不耳顺的总统认定气候暖化是骗局，从而削减一个碳排放大国的环保预算，甚至以发展为名加剧气候暖化的速度，那么受影响的可能是整条地球村的所有村民。

就在特朗普夸夸其谈上台一百日所创下丰功伟绩的同时，华盛顿有数万人在国会山庄聚集示威，金像影帝里安纳度狄卡比奥（Leonardo DiCaprio）和前副总统戈尔（Al Gore）亦现身，示威者高举「地球没有时间等四年」和「我不想被水淹死」等等标语抗议，里安纳度手执的标语是「气候转变是真的」。除了华盛顿之外，美国各地有超过三百场游行，矛头纷纷指向特朗普的环保政策。

据传媒报道，北极海上录得近四十年来最小的冰层面积，美国国家冰雪数据中心主任塞雷泽（Mark Serreze）预期，北极可能在二○三○年前出现完全没有海上冰层覆盖的夏季。冰层覆盖范围减少会干扰生态系统，接收阳光的海面增加，或进一步加剧变暖和冰层融化，形成「北极放大效应」（Arctic Amplification）的反馈循环现象。前总统奥巴马本来签署了禁止北极海域钻探石油和天然气的行政命令，但特朗普反其道而行，企图解除禁令，容许在北极海域钻探，声称为的是数以千计的就业机会，以及数以十亿计美元的财富。

把气候暖化说成骗局，把传媒报道视作假新闻，无异于掩耳盗铃，可怕程度犹胜于「国王的新衣」。金像影帝一句「气候转变是真的」道出了「绝望真相」的悲哀，美国作为全球污染第一大国，万一退出国际社会难得达成共识的《巴黎协定》，肯定是环保的重挫。

稍早之前，全球科学家在四月二十二日「世界地球日」（Earth Day）游行示威，抗议科学不受尊重。华盛顿的示威者指出，科学研究成果受到非理性的质疑：「政客特别会攻击关于健康、安全及环境的科学，而科学大多用以保护人类免受伤害；有些人可能因此而受苦，甚或死亡。」

当权者如果凡事不耳顺，选择性相信歌功颂德，排斥不合心意的忠言，施政自然不健康，人类少不免受苦受难 。

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