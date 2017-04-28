港报社评：慈善机构乱象频生，立法规管纳入正轨--明报4月28日

政府对慈善团体监管不足，滋生不少流弊。审计署报告发现，当局对公开筹款活动监管粗疏，部分慈善机构财政透明度低，市民根本不知道捐款用途，有慈善团体甚至涉嫌向董事违规支付高薪，利用政府提供的资源和优惠牟利。同时，税务局等部门未有好好负起监管职责，免税资格核查工作缓慢，衍生假借慈善为名避税的问题。慈善活动乱象频生，必然令市民对行善变得犹豫，不再乐善好施，到头来受害的，是一众真正从事慈善事业的团体。政府必须加强监察，如果慈善机构继续未能自律提高透明度，当局就应重新考虑引入《慈善法》。

近年市民经常遇到一些来历不明的「慈善团体」在街头筹款，当中既有真正从事公益活动的组织，亦有鱼目混珠者，不少人索性不再慷慨解囊，叫人遗憾。目前全港有近9000个慈善团体，比10年前大幅增加一倍，大部分以学校、教会、庙宇或慈善基金会的面目出现，当中良莠不齐的情况令人关注。审计署发现，部分慈善机构帐目混乱，缺乏财政透明度，其至连较为像样的财务报告也没有。有慈善机构一拖再拖，迟迟未向社署递交审计报告，还继续照办音乐会筹款；有慈善团体创办人私藏25万元善款现金，声言部分款项用作支付筹款活动「顾问费」，因此没有录入帐目；有慈善机构的支出更完全与慈善无关，包括将钱用于修葺某董事的祖坟。一些慈善团体的公开筹款活动，行政开支也明显偏高。审计署发现，撇除卖旗筹款，过去数年一般慈善筹款活动的行政费，平均占总收入22%至30%。凡此种种，皆严重影响了市民对慈善机构的整体印象。

慈善团体乱象频生，政府部门监管不力，当然要负上很大责任。现时慈善机构主要由税务局负责监管，一大原因是本港慈善团体均获豁免交税。审计署数字显示，获准扣税的慈善捐款，10年间倍增至超过100亿元，可是税务局覆核机构免税资格时，不但时有延误，有个案更拖延达7年。截至去年9月，税务局有635宗个案未完成免税资格复查，其中71宗逾5年尚未完成。审计署还发现，有慈善机构向9名董事违规支薪合共高达1300万元，惟税局得悉后却「宽大处理」，维持其免税地位。

令人更为不满的是，多个慈善机构获批免地价或优惠价的土地，部分竟是用来营运酒店或服务式住宅，从事商业活动，所得利润并非用于慈善服务，而是全数拨予机构。地政总署不仅迟迟未有发现，在回覆审计署查询时，更声称相关地契未有硬性规定提交年度帐目，署方也没有专业知识来审查帐目，云云。如此推搪卸责，令人无法接受。政府不能纵容团体假借慈善之名谋取私利或避税，有必要硬性规定相关商业营运收益，必须用于慈善用途，否则便应像一般公司向政府缴税。

政府对慈善机构监管不足，部门作风官僚怠慢固然是原因之一，缺乏强而有力的监管工具亦是一大问题。目前当局未有专司统筹监管慈善机构，负责监察的政府部门，包括税务局及民政事务局等，跟大部分慈善机构最相关的劳福局反而未有参与。此外，针对慈善机构的监管法规，也明显不足。举例说，本港没有法例统一监管慈善筹款，政府只靠涉及公众地方、赌博贩卖的法例，附带规管部分慈善筹款活动，要求卖旗日、街头义卖或售卖奖券须申领许可证，至于其他一般筹款活动，诸如网上募捐、慈善拍卖、当面游说签署直接付款授权书定期捐款等，均毋须申请，结果出现了监管不一的问题，例如社署针对卖旗日的公开筹款许可证规定，行政开支不能多于收入的一成，可是一般慈善筹款活动却不限行政费。

审计署认为，社署应就各式街头慈善筹款活动，划一设定行政费上限，并就更多形式的筹款活动设指引，然而要彻底解决慈善活动乱象频生的情况，当局始终要处理监管法规不足的问题。法律改革委员会多年前已提出订立《慈善法》，建议政府成立慈善事务委员会，简化现有各种筹款活动的许可证和发牌制度，慈善团体凡是会向公众募捐的，都要注册，遵守基本的透明度和监管准则，惟遭部分宗教和政治团体反对，质疑建议背后有「政治动机」，旨在限制团体的政治取向、干预信仰自由，云云。当局后来让步，只要求慈善团体要有基本注册及公开帐目，可是仍遭反对，最终不了了之。其实只要法规制订得宜，避免过分监管，《慈善法》绝对有助慈善机构加强透明度和公信力，不应过度政治化。今次审计报告揭露的种种弊端，正好让政府和社会各界重新思考，是否有需要引入《慈善法》。

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