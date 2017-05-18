港报社评：房协研郊园边陲建屋，实事求是利社会讨论--明报5月18日

房协应政府邀请，探讨在郊野公园边陲兴建公营房屋是否可行，两个研究试点分别是元朗大榄郊野公园及沙田水泉澳邨附近的马鞍山郊野公园边陲土地，涉及40多公顷用地，房协将于今年内委聘顾问，完成报告后交予政府。过去数年，社会人士对于应否开发郊野公园边陲土地，一直停留在概念原则争拗，流于泛泛而谈，结果自然是各执一辞，莫衷一是。今次政府找房协展开可行性研究，虽有舍难取易之意，然而至少可以让社会公众实事求是，透过具体个案，理性思考郊野公园边陲用地的问题。

本港面积约1100平方公里，用于住宅的土地只占7%，如何增加土地供应，满足市民住屋需要，成为眼前急务。今年初，特首梁振英发表最后一份施政报告，一边提出将逾5平方公里土地纳入郊野公园范围，保育具高生态价值地区，一边提倡把郊野公园边陲生态价值不高、公众享用价值较低的土地，用来兴建公营房屋及老人院等非牟利设施。梁振英表示，郊野公园占全港总面积四成，相当于住宅总面积近6倍，社会各界应权衡得失，在处理郊野公园土地问题上，到底应采取「不加不减」、「只加不减」还是「可加可减」的方针。对此，有议员和环保团体强调寸步不能让，惟亦有环保人士认为，政府若保证郊野公园范围「只加不减」，可以考虑将小部分郊野公园边陲地方兴建公营房屋。

围绕郊野公园边陲开发的讨论长期各执一辞，公说公有理，婆说婆有理，一大原因是缺乏具体个案，导致讨论难以聚焦，连最基本的何谓「边陲」、何谓「低生态价值」等，都是各有想法，自然不可能展开有意义的讨论。今次房协明确抛出两个选址，研究兴建长者屋是否可行，正好有助讨论变得具体、实在和「接地气」，让各界较易得出一套准绳共识，去论断开发郊野公园边陲的利弊。

房协表示曾考虑过4至5个选址，目前的两个选址都是有基本交通配套，邻近亦有房屋建设。有议员质疑，政府未有先作大型谘询，便找房协做研究，决定「草率仓卒」，予人「先斩后奏」之感，甚至怀疑最终报告会倾向支持政府、制造既定事实，云云。平情而论，过去数年社会对于郊野公园边陲开发，已有过不少讨论，现在展开可行性研究，很难说是仓卒草率，何况先有研究报告「打底」提供讨论素材，对未来展开大型谘询，帮助其实更大。昨天房协表示，今次研究主要考虑到市民的房屋需要，并不代表一定会建屋，过程中亦会与环保团体讨论。设若房协能确保研究公开透明，没有预设立场，力求持平公允，对于充实讨论理应百利而无一害，值得支持。

有议员关注，今次政府找房协「代劳」，是尝试绕过立法会，透过外围组织做「不受欢迎的政策」，削弱立法会的监察。诚然，由房协自掏腰包做研究，对政府来说确有舍难取易的味道，起码不用向立法会申请研究拨款，不过展开可行性研究与具体落实政策，始终是两码子的事。无论房协最终报告为何，应否开发郊野公园边陲土地，到头来还是不可能绕过立法会。只要日后政府依足正常程序谘询公众，跟足法规办事，看不到立法会的监察把关能力，会因为房协负责可行性研究而受到实质削弱。

不少环保人士和议员反对开发郊野公园边陲土地，原因是尚有其他土地供应来源可以考虑，例如可以从棕地又或私人会所用地入手。当前香港开拓土地困难重重，不管任何选择都必然有人站出来反对，如何入手增加土地供应，确是一大难题，社会必须尽快寻求共识，候任特首林郑月娥竞选时提出，房屋土地供应不是短时间内可以解决的问题，她会成立一个专责小组，邀请社会各界以全面宏观态度，检视各种开拓土地供应来源的可能，包括在维港以外填海、发展新界棕地以及郊野公园边陲用地等。正因如此，各界更需要多方面的资料，了解不同主张的利弊和困难所在，权衡轻重。有关郊野公园边陲开发的研究，跟其他开拓土地供应方法的探讨工作，大可并行不悖，现阶段没必要排除任何可能，如果连研究、讨论也不容许，态度未免太过僵化。（完）

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