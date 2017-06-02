港报社评：房策药效滞后，注意楼市风险--信报6月2日

现届政府来到尾声，特首梁振英昨日到立法会出席任内最后一次答问大会，除了忙于招架关于UGL风波的连番质询之外，少不免为自己的五年施政来个盘点结账。他笑意盈盈地说道，本港通胀率低，失业率极低，市民收入增加，营商环境大致良好，竞争力及经济自由度世界第一，而本届政府推动多个交通运输及文化基建项目至接近完成阶段，并策划七条新铁路及大型运输工程。

谈到竞争力世界第一，这不是王婆卖瓜、自卖自夸那么简单，而是有事实根据。瑞士洛桑国际管理学院（IMD）发表《二○一七年世界竞争力年报》，香港蝉联冠军，连续两年成为全球最具竞争力的地方。世界第一诚属可喜可贺，惟同一份报告却道出了港人之痛。香港的经济表现评分，排名由去年第五急跌至第十一位，当中的生活成本类别，更是排名尾二，仅胜委内瑞拉。生活成本令人吃不消，很大程度反映在香港的住宅及办公室租金之上，分别较平均基准高出一点八六倍及一点九七倍。简单来说，楼价太贵，生活艰难。

回到梁振英的夫子自道，他怎样盘点五年来「重中之重」的土地房屋政策？特首表示，本届政府「标本兼治」，既大力增加土地及房屋供应，亦推出多轮需求管理措施；五个财政年度卖出的土地可兴建五万一千个私人住宅单位，是前五个财政年度的二点五倍；可提供的商贸用地达九十五万八千方米，是前届政府的二点六倍。梁振英又指出，房屋生产周期至少四至五年时间，公私营房屋显着增加会于今年陆续出现，未来三至四年私人住宅供应量达九万六千个单位，较上任前高出百分之四十八；公营房屋预计五年期内兴建数量达九万四千个单位，相较上任时的五年期增加百分之四十二。

梁振英任内辣招频出，针对楼市开出不少药方，可惜楼价依然屡创新高，期内住宅成交价上涨了百分之五十，究竟是不是药石无灵？他昨日的讲法是房屋供应有「滞后现象」，暗示楼价将会调整。

单以过去五年的成绩而论，所谓「标本兼治」无疑言过其实，因为客观数据一再反映，港人生活成本的确由于楼价太贵而难以负担，然而，假如数以万计的潜在房屋供应量真的能够落实的话，梁振英的「滞后论」不失为香港人的指路明灯，让人明白楼市未必「只升不跌」。

关于物业市场的风险，金融管理局总裁陈德霖日前讲得相当具体。他指出，楼价相对于家庭收入的比率升至接近十六倍，较九七年楼市泡沫爆破之时的十四倍更高，目前楼价与市民购买力的脱节情况愈来愈严重。陈德霖提醒大众，目前虽然按揭息率低企，但不论是自住或投资，买楼都是一项高杠杆和大额的财务交易，置业人士要承担市场价格及利率改变带来的风险，楼市周期一旦逆转，对市场的震荡极大。此外，近年愈来愈多为人父母者，以加按自住物业来帮助子女交付首期「上车」，以及不少买家取用发展商提供的额外按揭，这都使风险增加。

影响楼市的因素主要是供求关系、利率高低，以及市场情绪，梁振英的「滞后论」说的是未来供应陆续增加，利率方面，美国加息已成定局，香港跟加在所难免，问题只是加多加少或者加快加慢罢了。至于市场情绪，现在当然是人人趋之若鹜，否则部分新楼盘不会出现万人空巷的热闹场面，可是情绪易来易去，一旦传出不利消息，买楼人龙随时消失得无影无踪。因此，陈德霖及其他专家将现时市况跟九七年相提并论，实非危言耸听。还有一点值得注意，几间投资大行不约而同估计香港楼市即将见顶，并且调低地产发展股的目标价。

梁振英是否可以扭转楼价与市民购买力脱节的局面，看来无法在他仅余的任期内彰显，其开出的药方效用须待新特首林郑月娥七月上台之后才有机会应验。

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