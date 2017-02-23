港报社评：投资未来迫在眉睫，财爷勿再当守财奴--明报2月23日

财政司长陈茂波发表本届政府最后一份财政预算案，财政盈余金额再度成为焦点。受惠于卖地收入，本财政年度盈余预计高达928亿元，是9年来最高，财政储备累计将达到9357亿元。新一份预算案提出了合共351亿元的一次过纾缓措施，又从盈余中拨出610亿元，推动安老、体育康乐和创新科技发展的前瞻工作，表面上算是较好地运用了本财政年度的巨额盈余，然而总体理财哲学仍嫌保守，未有更好地善用庞大财政储备投资未来。香港社会积弊丛生，急需调拨资源对症下药，无论下任财政司长由谁担任，政府都必须改变过度保守的理财思维，不能再当守财奴。

陈茂波上月接替曾俊华出任财政司长，今次是他首度在立法会发表财政预算案。观乎内容细节，陈茂波的理财思维，跟曾俊华虽有不同，惟未算耳目一新。陈茂波提出的一次过纾缓措施，主要以支援中产为主，特别是偏低层的中产人士，未有公屋租金宽减，也未有向所谓N无人士「派糖」，论涉资总额亦不及上一份预算案。不过新预算案预留300亿元，加强安老和残疾人士康复服务，又分别预留200亿及100亿元，推动康体设施建设及创科发展，总算是一个放眼社会未来的投资，较诸把数百亿元财政盈余拨入「未来基金」等不加运用为佳。曾俊华2015年设立未来基金，目标是让政府在经济急剧或长期下滑时，可以动用基金，推行逆周期措施刺激经济，然而其本质仍是财政储备。积谷防饥合情合理，不过当财政储备已高达9357亿元时，政府实在不应一味将盈余放入钱罂。

还富于民方法林林总总，「派糖」无疑较易赢得掌声，可是对现今香港社会来说，投资未来的需要更为迫切。以安老服务为例，本港人口急速老化，可是安老、护老院舍却严重不足，质素良莠不齐，护理人才亦缺乏。社会大众都不希望再见到「剑桥护老院虐老」一类事件重演，政府有必要「追落后」，调拨更多资源改善院舍照顾服务质素、增加院舍宿位等，投入300亿元是否足够，其实还是一大疑问。当然，政府有需要考虑长远的财政可持续能力，不宜随便大幅增加经常开支，但是在加强安老医疗教育等方面，政府确有必要更加慷慨。「安老服务计划方案」将于今年稍后时间公布，政府届时须拿出具体建议，交代如何善用预算案预留的300亿元。

陈茂波在预算案中提出，公共财政政策要「稳中求进」，对何谓财政储备合理水平（例如相当于多少个月的政府开支），未有定出硬指标，惟起码不再一味强调「财政储备愈多愈好」。不过，新一份预算案的理财哲学仍嫌保守。尽管预算案大体上算是将本年度的928亿元财政盈余，以派糖和投资社会的方式「还富于民」，但是原本已积存了的巨额财政储备，基本上仍是分毫未动。

曾俊华出任财政司长9年，其中一项最为人诟病之处，是连年严重低估财政盈余，以本年度928亿元盈余为例，就比原本预计的110亿元，足足多出818亿元。对于年年「估错数」，其中一个常见的辩解，就是「土地和印花税收入胜预期」。2009/10年度由「财赤恐达399亿元」变成「盈余138亿」，曾俊华如是解画；今次陈茂波就财政盈余远超预期的解释也一样。诚然，受楼市表现影响，过去10年政府卖地收入波幅极大，2008/09年度低至不足170亿元，但本财年却超过1170亿元，然而值得注意的是，即使2008/09年度地价收入较预计大跌六成，惟当年财政状况，仍由预先估计录得49亿元赤字，变成14亿元盈余；陈茂波亦以2015/16年度为例，提到卖地收入占政府收入的比重，只为14%。卖地收入波幅大难预测，不应成为理财过度保守的藉口。

财金官员的责任，应该是尽量准确估算财政收支，根据社会需要和优次投放资源，务求用得其所；因为严重低估收入，放弃投放资源推动社会长远发展，只是扼杀未来的「守财奴」。陈茂波在中期财政预测时，改变了卖地收入的评估方法，以过往10年卖地收入占本地生产总值平均水平（即3.3%）作为依据，而非近年所沿用的30年平均数（即2.8%），理论上应能较准确预测相关收入。陈茂波称「赚钱是本事，守业是学问，花钱是艺术」，说起来很容易，做起来却很困难，无论谁人接任财政司长，下任政府都必须改变过度保守的理财思维。（完）

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