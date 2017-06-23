港报社评：拉阔行会政治光谱，革除滥竽充数弊端--明报6月23日

候任行政长官林郑月娥公布行政会议成员名单，纵观16名非官守成员，新血未算太多，只有6人，不过亦非全无亮点，除了金管局前总裁任志刚以及民主思路召集人汤家骅，安老事务委员会主席林正财亦获得委任，反映下届政府重视安老工作之心。行政会议制度继承自港英时代的行政局，然而再非最高权力核心，近年角色愈益含糊不清，俨然降格成为谘询架构，惹来滥竽充数和分派政治酬庸的质疑，予人「离地」之感。林太应把握机会改革行会，令它成为跨党派共议政策的平台，而不是扮演徒具虚名的政策顾问角色。

林太公布的行会非官守成员名单，接近2/3由前朝政府过渡，有泛民人士质疑林太无能力招揽人才，甚至揣测会否因为现任特首梁振英或中联办从中作梗，然而欠缺凭据的阴谋论，并无助于实事求是。对于只有6名新血，新一届行会召集人陈智思表示，不少议题需要延续至下届政府讨论，包括取消强积金对冲和房屋政策等，如果行会非官守成员大换血，所有讨论又要从头来过，并不恰当。有关解释是否托辞，外界不得而知，惟就事论事亦有其合理之处。

行会6张新面孔，工联会黄国健和乡议局主席刘业强属于「一换一」，接替郑耀棠和张学明原本在行会的位置。监于林太的问责团队多人都是政务官出身，未必熟悉金融，邀请任志刚加入行会，加上同样来自金融界的陈智思，以及留任的金融发展局主席史美伦，相信可弥补新班子的不足。至于林正财加入行会，对于下届政府规划安老事务，结合跨部门之力应对人口老化，亦应有一定裨益。

另一较为惹人注目的行会新成员，是近年主张中间路线的汤家骅。行会奉行集体负责制和保密制，成员不能公开反对政策，是泛民拒绝加入行会的原因之一。行会缺乏泛民声音，只有建制派观点，自然不利反映社会不同意见。汤家骅与昔日公民党党友早已分道扬镳，不过他加入行会，始终有助扩阔行会的政治光谱。公民党党魁杨岳桥认为汤家骅「不能代表民主派」，惟诚如汤家骅所言，今时今日泛民政治光谱之阔，恐怕没有任何一名议员能代表整个光谱。汤家骅理解民主派的想法，既然他表示希望藉着加入行会，将「民主派声音」带入政府，改善民主派与政府关系，主流泛民政党亦应有胸襟气度，乐观其成，而非只顾割席划清界线。

行政会议是《基本法》订明的政府重要架构之一，应当广纳不同声音，如何作出改革，值得林太和下届政府深思。行会前身是港英政府的行政局。殖民地时代，行政局是真正手握决策大权的最高权力机关，大多数非官守议员都是英资代表，确保决策符合英国和英资财团利益。随着香港进入议会政治时代，不能仅靠少数商界精英支持执政，末代港督彭定康亦认为需要改革行政局，包括考虑找政党成员入局，代替过去的「官商管治联盟」，只是后来无疾而终。回归后，行政会议取代了行政局，然而它再非权力中枢，而是变成特首的智囊团，当中既有一些政党领袖，又有一些不同界别人士和权贵，说不上是「政党管治联盟」，又说不上是专家顾问机构，不伦不类，出现分派政治酬庸的情况，衍生用人唯亲和滥竽充数等问题。

行会官守和非官守成员加起来逾三十人，人数太多不利议事，部分成员水平亦不足。近年有行会成员因为金钱瓜葛丑闻辞职，加上2013年港视发牌风波，当局以行会保密制及集体负责制作为挡箭牌，避谈拒绝发牌原因，都令行会声望受损。另外，行会内的政党代表，也未见积极为政策护航和箍票。近年一些资深政界人士和学者均主张改革行会，例如放宽保密制乃至集体负责制，消除泛民加入一大障碍，好让各大政党领袖能先跟党友磋商政策，在行会反映意见，而不是政府拍板后才硬要行会各党代表帮手箍票。这些改革主张是否切实可行，需要深入探讨，可是政府明显有责任推动行会改革，未来行会成员也应积极向市民多作政策解说，拉近与公众距离。（完）

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