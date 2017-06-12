港报社评：捉紧创科大潮，善用香港金融--经济日报6月12日

香港回归20周年，政商界都探讨如何在创科上追落后，为已减速的经济引擎加力。推动本土创科发展是着力点之一，惟非短期可见成效，还应善用金融促进区内创科，分享成果。

经过重重难阻，创科局前年底终成立，惟至今未见明显助力，或需更多时间倡议与厘定政策，以及推行与落实。香港在创科上较区内如新加坡、南韩、深圳等明显落后，各界都希望能加快看到成绩，惟应如何推动呢？

是推动本土创科企业，或大企业多拨资源搞创科吗？本港大学有一定科研成果如医疗科技、物料科技等，部分更已发展至服务或产品；本港不乏创投基金、天使基金热炽寻找投资对象；本港亦已有不少中小企从事如流动应用程式（Apps）等开发；加上本港的成熟法制包括产权制度，故有一定的发展潜力，港府已推出如创科生活基金等，惟不但可加码，政府就提供税务、财务及其他政策优势的研究，更应尽快完成并推行。

发展本土科研的好处，是有最大的本土经济效应，因企业营运、聘用人手、研发与应用、市场推广等各环节，都可贡献本港经济与就业。但不能否认的是，本港租金昂贵、科研人才不足、缺乏生产基地等，令人担心土壤不足而事倍功半。

故此，如何与内地尤其已云集全国创科企业的深圳合作，优势互补，更是重要方向之一。其中，河套港深科技园可望充分运用本港的法制优势与本港大学的研发、深圳的科研人才与生产基地，如何尽快落实，有待两地政府以及业界衷诚合作。

然而，纵使如此，发展创科亦非短期可见成果，要把握目前大为兴盛的创科大潮，还有两方面可行。其一，是本栏早前提及的应用境外的创科成果，用于本港生产、消费与市民生活，提高生产与营商效率及改善市民生活。

其二，是利用本港的金融优势，提供天使基金、研发与生产的融资、创科企业上市等，以至藉这些优势吸引相关活动如会议展览、撮合配对、风险分担等在港进行，在创科的各个环节都作出贡献从而分享成果。

时间不等人，特别是各地都正力谷创科发展，香港是不进则退，究竟怎样才能最大地把握创科大潮，实需政、学、商通力探讨、投入与尝试，将本港经济引擎推上新台阶。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘