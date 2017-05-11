港报社评：推医委会改革，破医医相护文化--经济日报5月11日

针对联合医院开漏药，疑导致病人邓桂思肝衰竭，需两度换肝，港府准备成立两个独立调查委员会，调查临床和行政失误。责任固须追究，更须破「医医相护」文化，尽快通过医委会改革。

食衞局局长高永文针对这宗严重医疗失误事故，昨提出成立两个独立调查委员会，除调查涉事医生为何开漏药外，还要查找医院管理层为何迟迟没向医管局通报、管理层有否包庇犯错医生。

现时已有指引，公院发生重大医疗事故，须在24小时内通报医管局。但在邓桂思个案，联合医院却犯了多个匪夷所思的严重错误。联合早在2008年知悉邓是乙型肝炎带菌者，邓今年1至2月因肾病看专科门诊，两位医生开处高剂量类固醇，都没察觉她是乙肝带菌者，漏开抗病毒药物，以致她4月初患上急性肝炎，需两次换肝，但病情至今未有起色。

联合直至4月6日翻看病历纪录，才得悉两位医生开漏药，但竟没向医管局通报。邓的女儿在19日主动向联合查问，才获告知开漏药，联合翌日才通报当局，更要到前天才公布消息。

4月6日至19日间，肯定联合有多名医护与多名管理层知悉事件，但无一人揭露或上报医管局，至今仍无清楚说法，究竟是博事件不了了之？希望邓能康复，风头过后才低调上报？抑或其他原因？公众不得而知，但明显忧虑涉及医医相护、集体失医德的医护恶习。由于人命关天，且事件会否只是冰山一角，公众绝对不会接受事件得过且过。

公众已有印象，每有医护事故，当局往往诿过于人手不足，忙中有错，说会有所改善。可是医疗失误仍不断发生，令公众不安和愤怒，故当局须严查严办，以儆效尤。

更重要的是，表面上邓桂思个案是个别事件，但事件疑牵涉高层包庇，单是惩处是不够的，必须打破医医相护文化。

港府去年提出医委会改革法案，加强对公众健康保障，改善投诉流程，正能缓减医医相护问题，惟正因医护团体的傲慢文化和反对而被煞停。

高永文最快本月底再将法案提交立法会讨论，市民希望医疗团体不要再因本身利益而横加阻挠，立法会议员亦不要因党派之别或意气之争，而牺牲公众利益，须尽快审议和通过法案，扭转医护文化陋习，恢复市民对公院信心。（完）

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