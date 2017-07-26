港报社评：推销一地两检需令市民心服口服--明报7月26日

政府公布高铁一地两检方案，力陈方案没有抵触基本法；泛民议员则认为方案冲击一国两制高度自治，批评是「割地方案」，矢言阻止立法，惟并未斩钉截铁表示一定会提出司法覆核，仅仅表示要再作研究。今次政府显然花了不少工夫，确保方案有充足法理凭据，毋惧司法挑战。基本法是一国两制原则的体现，理论上如果方案符合基本法，就不存在违反一国两制的问题，不过落实一地两检方案，除了打法律战，还要打舆论战，能否做好游说工作，令普罗大众口服心服，将是政府一大考验。

有关一地两检的争论，有不少是阴谋论和伪命题，惟亦有不少真实问题必须妥善处理，方案能否符合基本法，正是其中之一。《基本法》第18条订明，全国性的法律不在香港特区实施（附件三列明者除外），第22条则订明中央政府所属各部门和省市都不得干预特区自行管理的事务。香港是法治社会，经济利益和便民考虑也不能凌驾法律，如果方案不能符合基本法，市民不可能会支持。搞通一地两检法理依据是最基本的问题，今次政府明显有备而来。

整个一地两检方案的核心，是直接把内地口岸区在「法律层面」列为香港特区范围以外，这意味《基本法》第18条和第22条等都不再适用，自然也不存在违反的问题。至于划出特区范围以外的法理依据，则是参考深圳湾口岸模式，透过「三步走」方式解决：第一步是特区政府与内地达成一地两检协议，第二步是交由人大常委会批准，依据《基本法》第20条（香港特区可以享有全国人大授予的「其他权力」），授权特区政府落实一地两检安排，包括将内地口岸区以「租赁」方式交予内地管辖，执行内地法律。最后一步则是交由两地各自落实安排，包括由香港特区本地立法。

人大是国家最高权力机关，由人大常委会依照《基本法》第20条授权特区政府落实一地两检，要从法律层面挑战并不容易。政府强调本地法例将深圳湾港方口岸区「视为位于香港以内的地域」，跟今次倒转过来的安排「原则上无异」，显然是想以本港法律已有先例，进一步巩固内地口岸区「法律上视为香港特区范围以外」的做法。当然，政府上述法律观点，本港法院会否照单全收，始终是未知之数。有泛民议员质疑，如此援引《基本法》第20条由人大授权特区立法，「令香港少了司法管辖权」，做法「十分离奇」，「技术上并不可行」，可是并未明确指有关处理违反《基本法》，遑论斩钉截铁说会提出司法覆核。政府表示对打官司有信心，看来不一定是虚张声势。

不过政府要打的可不止是法律战，还有舆论战。就算最终法院裁定方案符合《基本法》，如果政府游说市民表现差劣，一样焦头烂额。诚然，倘若反对者只是一味空泛质疑方案违反一国两制，却迟迟不提司法覆核，说服力必会大打折扣，然而必须承认的是，部分市民可能直观觉得内地口岸区明明「地理上」位于香港，难以理解它为何在「法律上」不属香港特区范围。方案出炉后，反对者提出「割地」、「自阉」等质疑。虽然政府澄清方案不存在「割地」效果，皆因《基本法》第7条已列明香港境内土地「属于国家所有」，由特区政府负责管理、使用及出租，方案也不涉及业权转移，可是舆论战核心是市民观感，法理并非决定因素，坊间危言耸听的威力也不能低估。政府解释，香港范围是根据国务院221号令讲述，《基本法》本身和香港本地法例均没有定义香港边界，所以不存在「以本地立法凌驾《基本法》」的问题。这在法律上说得通，惟一般市民并非律师大状，未必卖帐，政府游说公众支持，还须多从其他方法入手。

铜锣湾书店事件引发港人对公安跨境执法的担心，政府必须加倍努力消除市民疑虑，让市民心服口服，不能单靠「符合基本法」一曲走天涯。方案订明内地人员必须留在口岸区执法，不会进入香港特区境内执法，政府高官亦强调高铁总站内地口岸区的把关标准，不会与其他内地口岸有异，公安日常巡逻一般只带警棍，不会随便携枪。平情而论，这些安排对于纾减市民疑虑，应有一定帮助，目前亦看不到任何迹象显示内地有政治企图利用一地两检跨境执法，破坏一国两制。

律政司长认为，一地两检没有改变两地原有的通关程序，意味出入境乘客权益没有改变。有反对者认为，落实一地两检，许多市民会「误堕内地法网」，可是如果「内地口岸区法律上不属特区范围」成立，有关忧虑也将变成伪命题：市民身在高铁车厢和内地口岸区，就是位于内地刑事管辖区，跟身处深圳罗湖口岸没两样，根据过去经验，如果有港人携带违禁品闯关甚或示威，内地做法通常是短暂扣留后随即遣返。有反对者质疑，方案一边规定内地口岸区执行内地刑法，可是又称港方拥有一些民事管辖权，安排奇乎怪哉，不过支持者却大可提出，这正正体现了一国两制的独特精神。

围绕一地两检的舆论战，未来数周势必愈演愈烈，政府与反对者都应当坚守理性讨论原则。夸张失实和煽动恐惧的政治操作，只会令社会讨论失焦。（完）

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