港报社评：提升器官捐赠率，改传统传大爱--经济日报6月20日

获捐肝妇人邓桂思两度换肝，男童邓启谦获心脏移植保命，每个月都有类似紧急个案，凸显可供移植器官短缺。怎样才能提升器官捐赠比率？「预设默许」（opt-out）或最有效，但涉移风易俗，当下提高愿捐者家属支持才最重要。

香港每年有很多人因器官衰竭，急需接受器官移植，不少终撒手尘寰，但并非因香港没移植技术，而是欠缺相应器官。以肾脏移植为例，目前有2,047人在轮候，平均需苦等51个月才获得合适肾脏。问题症结是华人传统思想作祟，身体发肤受诸父母，不敢毁伤，令到死后愿捐出器官的情况不普遍。

事实上，本港自愿登记死后捐出器官仅26万人，占3.5%。怎样才能提升捐赠比率？根据外国经验，「预设默许」机制最有效，如西班牙在实施后每100万人就有39.7名捐赠者，较香港的捐赠比率5.8名为高。惟若如此，本港需由现行「自愿捐赠」机制改成「预设默许」，如成年人在申领身份证或护照时填表表明反对，否则政府假设他同意死后捐出器官。

但一切说易行难，一方面这与华人传统风俗相逆，而且港人素重自由选择，若改由政府代为预设捐赠，势惹起指摘政府越俎代庖、过度干预的抨击。可以预期争议极大，即使最终可落实，个中由提出讨论，到提出议案以至通过立法，势旷日持久。

另一方面，现时本港每年有80至120名病人死后并适合捐出器官，但当中有4至5成因家属反对而作罢，故即使改制终能通过，亦面对捐赠者家属反对的问题，且反对的比例恐更高。

政府正就捐赠器官机制谘询，现实是欲速不达，当下应先处理好家人的反对声音。当局应有三点可做。首先，市民在签署器官捐赠卡时，最好征询家人意见，甚至容许父母或配偶加签，强化文件的自愿性。

其次，港府要做宣传教育工作，宣传捐赠器官的重要性。最好用真实个案，让市民体会器官捐赠遗爱世人，邓桂思因医疗失误导致肝衰竭，少女郑凯甄无偿捐出活肝救人是最佳例子。重要是港府应正视医疗失误事件，因这只会令人打退堂鼓，要提升医疗质素，才令人有信心捐赠器官不会被白白浪费。

港府长远应积极考虑「预设默许」制度，令更多有需要的市民可延续宝贵生命，但现时更应做的，是先务实地让愿捐赠的市民能达成心愿，死后能遗爱人间，以生命延续生命！（完）

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