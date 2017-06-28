港报社评：提升服务链质素，保港贸易枢纽--经济日报6月28日

回归20年，在周边地区急步发展下，本港贸易和物流枢纽地位日益备受挑战。在成本高企下，香港更须把握一带一路和东盟自贸区的机遇，做好高增值物流，促进经贸往还。

贸易和物流是本港经济四大支柱之一，占整体GDP近1/4，有77万名从业员。本港海陆空航运业发达，拜地理位置优越所赐。香港位处中国南端，是进军内地的重要港口，坐4小时飞机，可飞到大部分亚洲地区，造就海运和空运，而中港贸易则主要靠陆运。

香港在2005年跃升全球最大港口后，因内地经济崛起和开放航运权，很多外国货船直接驶进内地港口交收，令内地货物吞吐量反超前香港，本港的排名现时跌至第5。香港海运货量已持续下跌了三年，要回复昔日光辉已不可能，但不等如海运已是夕阳行业，而是要效法伦敦模式，拓展航运商业服务。

伦敦港的吞吐量大不如前，但凭藉英国法律和金融服务的固有优势，转型发展航运商业服务中心。伦敦有完善的法制基础，又设有专责海事争议的海事法庭，故每年90%航运纠纷都选择以伦敦作仲裁地。伦敦同时是国际金融中心，为船舶融资，加上海上保险与再保险业经验丰富，为英国航运商业服务业每年带来16亿镑经济收益。

香港沿袭英国相关海事海商判例，又有独立司法制度，资金自由流动，随着中央力推一带一路、粤港澳大湾区，以至更积极争取中央协助打通加入东盟自贸区的障碍，都有利香港担当亚洲区航运商业服务中心。

反观香港空运，在过去20年有长足发展。虽然机场处理的货物占本港货物量少于2%，但以货值计，却占进出口贸易额40%，比97年增长了19个百分点。

不过，随着货物在内地一早做好清关，货物直接经港直飞目的地，过往不少中间环节的增值服务已流失，影响香港作为内地货品集散地的地位。另一个挑战是广州和深圳将兴建第二个机场，令区内机场增至7个，抢走珠三角一部分客源，使区内竞争更加激烈。

面对竞争加剧，香港须继续提升档次，做大做强高增值货品空运市场，因为电子零件、消费电子产品、葡萄酒、药物和鲜花，都是对温度和湿度非常敏感，需恒温或冷藏存放处理，本港在处理高增值货品的能力优胜其他地区。只要发挥既有优势，空运海运仍是大有可为。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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