港报社评：政府向港铁低首，＂可加可减＂沦空话--明报3月22日

政府与港铁公布票价调整机制检讨结果，港铁承诺未来6年，每年至少6个月将票价下调3%，取代现行「即日第二程九折」优惠，同时增加分享利润机制金额，上限由130亿提升至150亿元，不过最受争议的「可加可减」计算公式仍然维持。两铁合并后，港铁年年赚钱逾百亿元，但是仍然可按照方程式连续7年加价，票价累计增幅逾25%，「可加可减」实际变成「只加不减」，惹来市民不满。今次港铁虽加大回馈市民，然而票价调整机制未见实质改动，令人失望。政府应当拿出决心跟港铁谈判，不能投鼠忌器，放弃作为。

2007年底两铁落实合并，政府与港铁签订《营运协议》，引入「可加可减」机制，参考综合消费物价指数（通胀率）和运输业名义工资按年变幅，制订计算公式，每年调整票价。政府与港铁当年声称，有关安排令到票价调整「更具透明度和客观」，然而现实却是令港铁得以绕过行政会议和立法会监督，年年自动加价，在市民眼中，所谓「可加可减」根本是骗人谎话。2013年，政府在舆论压力下，利用每隔5年检讨机制一次的机会，将方程式中用来扣减加幅的「生产力因素」比例，定在0.6个百分点，同时引入「封顶机制」，限制加幅不得高于家庭每月收入中位数按年变幅，可是港铁票价「只加不减」的情况，仍然未见改变。

去年政府要求提前一年与港铁检讨「可加可减」机制，令市民有不少憧憬，可惜结果又是雷声大雨点小。根据新方案，港铁未来6年将引入所谓「特殊应用」机制，按照公式得出的票价调整幅度，都会额外再扣减0.6个百分点，然而由于「生产力因素」比例在新机制下将变为零，整条公式并没有实质改变。有学者指出，按照新机制，只有当香港经济情况相当差，港铁才有机会减价，换言之，市民未来6年还是要面对港铁极可能年年加票价的现实。港铁年年大赚，虽然最新业绩显示，受物业发展利润下跌拖累，纯利按年下跌21.1%，可是总额仍然高达102亿元。不管港铁高层辩称票价每年平均加幅都低于年均通胀率，一直维持在「合理水平」，然而「可加可减」机制明显不符市民期望，却是铁一般的事实。

为了向市民有所交代，港铁同意将「服务事故最高罚款额」增至最高2500万元，以及加强回馈乘客，推出一系列优惠措施，例如今年票价再有九折，以及推出全新的「每程八达通车费3%回赠」计划，取代现行的「即日第二程车费九折」，未来6年，八达通乘客每年至少有半年时间，每程可享九七折优惠。过去不少论者指出，「第二程九折」本质上是港铁跟巴士和小巴抢生意的经营手段，「回馈市民」只是公关包装。现在以「3%直接回赠」计划取代，总算是一个进步，不过整体而言，港铁的回馈乘客新措施，仅属小恩小惠，每名市民一年受惠的金额有限。

运房局长张炳良声称，监于港铁是上市公司，要面向小股东，加上票价调整机制公式是《营运协议》一部分，具法律约束力，不易修改，今次成果已是「得来不易」，既能维持港铁的财政稳健，也回应了社会对票价的期望等。可是从市民角度看来，政府只是再一次在港铁面前低头，容让港铁将利润考虑和机构投资者的利益，放在社会责任之先。港铁主席马时亨曾表示，如果调整票价触及利润，会影响港铁市值及股价，政府作为港铁大股东，也将受到拖累。有关说法难免令人质疑，港铁的思维就是「股价市值比公众利益考虑更重要」。

港铁能够年年劲赚，主要是当局政策明显向港铁利益倾斜，诸如提供上盖物业发展权等。正因如此，港铁应承担更多社会责任，多跟市民合理分享利润。2013年，港铁面对舆论压力，同意引入利润挂鈎车费优惠，根据每年所得利润，将特定金额拨进优惠基金，然而机制同时设有「封顶」，港铁赚取130亿元以上盈利，拨入基金最高金额亦只是2.5亿元。港铁分享的利润，可谓九牛一毛。马时亨提出政府可考虑拨出部分股息收入，补贴市民车费，实际上只是将「分享利润」的责任简单推卸给政府，让港铁公司置身事外。目前政府与港铁的票价调整机制，明显偏向港铁，对市民并不公道。政府即使明知推动修改机制，会面对港铁一群主要小股东和机构投资者的强大阻力，也应硬起腰板，迎难而上，而不是一见阻力巨大即打退堂鼓。今次政府又一次错失修改港铁票价机制的机会，令人遗憾。（完）

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