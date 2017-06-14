港报社评：政府标时立法无期，欠打工仔一个公道--明报6月14日

香港劳工权益保障不足，落后全球发达地区，现届政府研究标准工时问题多时，最终结果却叫广大打工仔失望。政府仅提出以「合约工时」处理低收入雇员「有开工冇收工」、「有超时冇补水」的情况，是否就标准工时立法，留待两年后再「研究」。「合约工时」安排向商界利益倾斜，不仅未能解决上班族工时长的问题，甚至还可能令到长工时剥削「合理化」。行政长官梁振英竞选时提出要处理标准工时，5年过去，到头来竟然是交由下届政府继续「研究」是否立法，辜负全港上班族期望，令人难以接受。

要求合理工时，并非什么奢求，而是非常基本的劳工保障，早在19世纪，欧美工人便由于不堪资本家剥削，走上街头争取每日8小时工作制。目前全球逾80个国家有法例规管工时，当中既有发达工业国家，亦有以农业为主的国家，香港在这方面实在落后得离谱。香港是全球工时最长地区之一，低技术基层工人情况尤其严重，长工时问题持续恶化。2015年全港约300万打工仔每周工时中位数为44.5小时，远超国际劳工组织建议的每周工时40小时。统计显示，全港有6.57万名雇员每周工作长达72小时或以上，若以每周工作6天计算，相当于每日返工12小时。打工仔身心透支，连基本休息时间也不够，遑论与家人朋友共聚。与此同时，不少上班族对于被迫「无偿加班」，以及公司要求放假期间上班，也相当无奈。有餐饮从业员便坦言「无法说不」，若不答应公司要求，担心日后请假会有困难。凡此种种，都反映标准工时立法有迫切性，没理由拖拖拉拉。

2013年，现届政府成立标准工时委员会，一度为打工仔燃起希望，然而令人遗憾的是，资方代表一直反对以立法形式订立标准工时，劳方质疑政府偏帮雇主，杯葛会议，最终得出来的方案，明显向商界倾斜。根据行政长官会同行政会议通过的方案，政府将立法强制雇主与月薪不超过1.1万元的基层员工签订合约，列明工时、休息及超时「补水」等安排，亦即所谓「合约工时」，惟当局只会为多个行业编制工时和补水指引，供雇主「参考」，有关指引并无约束力。两年后政府会检视成效，再研究是否需要就标准工时立法。

标准工时和合约工时的最大分别，在于前者是由政府立法一刀切订明雇员每周工作总时数，后者仅是劳资双方以合约形式列明工时，以合约工时代替标准工时，无异于偷龙转凤。低薪基层工人面对雇主，全无议价能力，以合约工时去规管，如同由雇主完全话事，打工仔只能期盼老板「开恩」。设若工人幸运遇上良心雇主，或许还有希望得到较为合理的工时和补假安排，可惜算死草的老板比比皆是，但求满足政府最起码的要求了事。基层雇员仰人鼻息，就算面对雇主开出长工时苛刻要求，也只能委曲求存、无奈接受。劳工界担心，合约工时可能令部分工种的长工时情况「合理化」和「合法化」，进一步剥削雇员权益，绝非杞人忧天。

政府官员为了推销合约工时，不断强调其优点，例如现时很多雇员合约虽有提及工时，惟超过一半都没有提及加班「补水」等安排，超过20万名雇员更是完全没有书面合约保障。以书面合约规定工时和「补水」，列明雇主责任，总比口头协定工时为佳，然而这些「优点」实际只是极为基本的要求。政府声称，方案以月薪不超过1.1万元为界线，可令55万雇员受惠，确保可以得到不低于协议工资率的超时补水又或补假，不过1.1万元这条界线实嫌偏低。只要薪金高于1.1万元，合约便完全不用提及工时安排，变相也令雇主有机会钻空子逃避责任。

标准工时委员会花了3年多时间商议，结果只能得出如此软弱无力的合约工时方案，背后反映的是政府决心不足。政府官员辩称，工时问题除了要顾及劳工权益，也要考虑企业承受力，以及不会对香港经济环境构成影响，然而问题是当前方案实在太偏向维护商界利益，严重偏离保障工人的目标。2011年香港实施最低工资前，商界亦言之凿凿，扬言最低工资令中小企首当其冲，面临亏蚀被迫裁员，倘若将最低工资订为28元，估计有可能导致4.6万人失业，可是最低工资落实后，失业率不升反跌，令人质疑商界人士不过是危言耸听，逃避对雇员应有的责任。现届政府表示，当局会在两年后检讨合约工时方案的成效，再由劳资双方和政府一起决定是否需要就标准工时立法。有关建议实际是将标时立法这个烫手山芋，交给下届政府，唯盼候任特首林郑月娥能展示应有的担当，认真推动标时立法，勿再辜负打工仔期望。（完）

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