港报社评：政治生态不正常，叶太铩羽叹奈何--明报3月2日

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
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行政长官选举提名争逐告一段落，有人欢喜有人愁，林郑月娥、胡国兴和曾俊华成功入闸，另一位参选人叶刘淑仪则因为未能取得足够提名，黯然结束选举工程，斯人独憔悴。叶太在今次竞选中相当用心卖力，很早便公布详细全面的政纲，铺陈治港理念，虽然一直处于下风，仍然悉力以赴，战至最后一刻，精神可嘉。叶太自言是「真正独立参选人」，只可惜当前本港政治生态并不正常，两极对立撕裂严重，政治斗争挂帅，只讲政治动员打击对手，而非理性讨论比并政纲，没有多少政治空间让真正独立的人立足，令叶太成为不正常政治生态下的牺牲者。
叶太交代弃选，提到自去年12月中宣布竞逐以来，一直全力以赴，在短短77天内跟不同组织界别举行了137场会面、参与了21场讨论会、接受了45次传媒访问、14次落区、先后出版3份政纲共3.1万多字、发出100篇新闻稿，又在社交媒体上载了35段短片，累积10.8万个赞好。社会人士对叶太的评价言人人殊，然而无论是否叶太的支持者，相信都认同她为今次选举付出了很大努力。
论能力，叶太出身政务官，曾任问责官员，之后又成为立法会议员，虽然背负2003年《基本法》23条立法争议的政治包袱，惟无人能够否认她熟悉政府和议会运作；论备战，叶太更是做足工夫。上届特首选举唐英年闹出僭建丑闻，叶太仓卒决定去马，只有10日拉票，失败是意料中事，不过今届明显是有备而来，一早便发表详细政纲，聚焦香港与内地关系、行政与立法关系、政府与市民关系，就九大范畴提出治港主张，寻求改善这三大关系。就是一些政见立场不同的人士，亦认同叶太的政纲相当严谨。
叶太力图以「开明建制」、「真正独立」作为竞选定位及卖点，然而在刻下本港政治两极化的格局下，一开始便难有胜算，只能由始至终当陪跑分子。去年立法会选举，主张中间路线的候选人铩羽而回，已经说明要打破建制派与非建制派的二元对立，可谓困难重重，开明建制也好，温和泛民也好，都是不容易走的路线。昨天叶太交代弃选时亦坦言，要做开明建制派，难免要在矛盾及夹缝中争取选票，殊不轻松。叶太不辞劳苦四出奔走，到头来取得的提名票，仍远远低于150票的门槛，实乃形势比人强。
选举本应该是比政纲、拼理念，可是现在香港的政治情势，却是一切以政治挂帅，在只讲赢输的斗争逻辑下，没有政治伦理可言，只有策略操作和政治动员，可以不择手段求胜，又或尽可能斗个两败俱伤，令对方没有好日子过。特首选举的小圈子性质，更令到这种斗争逻辑发挥得淋漓尽致，最重要就是设法让己方属意人马胜出，实现政治目的，为求打击对手，敌人的敌人就是朋友，理念原则可以暂搁一旁，谁人没有利用价值，下场就是沦为弃子。
今次选举中，叶太既未能讨好泛民阵营，建制派又早已「心有所属」。叶太没有庞大政治后盾支持，即使竭尽「洪荒之力」，也难以扭转乾坤。虽然叶太早早提出政纲，作为争取支持的卖点，奈何政治立场挂帅者众，认真讨论政策者稀，导致今次选举经常只聚焦某一两项政治议题，不利拉阔政策讨论，公关操作比起竞选政纲更能收买人心。两个多月来，叶太积极聆听选委意见，两度修改政纲，然而始终未能引起多少回响，只能徒叹奈何。
健康正常的政治生态，应当是鼓励社会凝聚共识，可是今时今日的香港却逆其道而行，不同阵营都以一己为尊，不向己方政治立场靠拢的，就是「制造撕裂」的罪人，令「团结和谐」口号沦为政治攻讦的幌子，成为选举伪命题。政治本应是妥协的艺术，不正常的政治生态，只会为社会制造更多问题，无助化解困局。叶太认真看待今次选举，努力准备政纲，却落得无法入闸的结局，正正突显了特首选举制度的缺失，以及本港两极化政治斗争的悲哀。
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“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。