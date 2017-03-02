港报社评：政治生态不正常，叶太铩羽叹奈何--明报3月2日

行政长官选举提名争逐告一段落，有人欢喜有人愁，林郑月娥、胡国兴和曾俊华成功入闸，另一位参选人叶刘淑仪则因为未能取得足够提名，黯然结束选举工程，斯人独憔悴。叶太在今次竞选中相当用心卖力，很早便公布详细全面的政纲，铺陈治港理念，虽然一直处于下风，仍然悉力以赴，战至最后一刻，精神可嘉。叶太自言是「真正独立参选人」，只可惜当前本港政治生态并不正常，两极对立撕裂严重，政治斗争挂帅，只讲政治动员打击对手，而非理性讨论比并政纲，没有多少政治空间让真正独立的人立足，令叶太成为不正常政治生态下的牺牲者。

叶太交代弃选，提到自去年12月中宣布竞逐以来，一直全力以赴，在短短77天内跟不同组织界别举行了137场会面、参与了21场讨论会、接受了45次传媒访问、14次落区、先后出版3份政纲共3.1万多字、发出100篇新闻稿，又在社交媒体上载了35段短片，累积10.8万个赞好。社会人士对叶太的评价言人人殊，然而无论是否叶太的支持者，相信都认同她为今次选举付出了很大努力。

论能力，叶太出身政务官，曾任问责官员，之后又成为立法会议员，虽然背负2003年《基本法》23条立法争议的政治包袱，惟无人能够否认她熟悉政府和议会运作；论备战，叶太更是做足工夫。上届特首选举唐英年闹出僭建丑闻，叶太仓卒决定去马，只有10日拉票，失败是意料中事，不过今届明显是有备而来，一早便发表详细政纲，聚焦香港与内地关系、行政与立法关系、政府与市民关系，就九大范畴提出治港主张，寻求改善这三大关系。就是一些政见立场不同的人士，亦认同叶太的政纲相当严谨。

叶太力图以「开明建制」、「真正独立」作为竞选定位及卖点，然而在刻下本港政治两极化的格局下，一开始便难有胜算，只能由始至终当陪跑分子。去年立法会选举，主张中间路线的候选人铩羽而回，已经说明要打破建制派与非建制派的二元对立，可谓困难重重，开明建制也好，温和泛民也好，都是不容易走的路线。昨天叶太交代弃选时亦坦言，要做开明建制派，难免要在矛盾及夹缝中争取选票，殊不轻松。叶太不辞劳苦四出奔走，到头来取得的提名票，仍远远低于150票的门槛，实乃形势比人强。

选举本应该是比政纲、拼理念，可是现在香港的政治情势，却是一切以政治挂帅，在只讲赢输的斗争逻辑下，没有政治伦理可言，只有策略操作和政治动员，可以不择手段求胜，又或尽可能斗个两败俱伤，令对方没有好日子过。特首选举的小圈子性质，更令到这种斗争逻辑发挥得淋漓尽致，最重要就是设法让己方属意人马胜出，实现政治目的，为求打击对手，敌人的敌人就是朋友，理念原则可以暂搁一旁，谁人没有利用价值，下场就是沦为弃子。

今次选举中，叶太既未能讨好泛民阵营，建制派又早已「心有所属」。叶太没有庞大政治后盾支持，即使竭尽「洪荒之力」，也难以扭转乾坤。虽然叶太早早提出政纲，作为争取支持的卖点，奈何政治立场挂帅者众，认真讨论政策者稀，导致今次选举经常只聚焦某一两项政治议题，不利拉阔政策讨论，公关操作比起竞选政纲更能收买人心。两个多月来，叶太积极聆听选委意见，两度修改政纲，然而始终未能引起多少回响，只能徒叹奈何。

健康正常的政治生态，应当是鼓励社会凝聚共识，可是今时今日的香港却逆其道而行，不同阵营都以一己为尊，不向己方政治立场靠拢的，就是「制造撕裂」的罪人，令「团结和谐」口号沦为政治攻讦的幌子，成为选举伪命题。政治本应是妥协的艺术，不正常的政治生态，只会为社会制造更多问题，无助化解困局。叶太认真看待今次选举，努力准备政纲，却落得无法入闸的结局，正正突显了特首选举制度的缺失，以及本港两极化政治斗争的悲哀。

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