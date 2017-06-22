港报社评：政立法新关系，求同存异扫乌云--明报6月22日

候任行政长官林郑月娥率领新班子登场交代施政抱负，强调管治新风格。对于有泛民议员质疑缺乏新面孔，只是「二流班子」，林太和候任政务司长张建宗都大力淡化，承诺任内努力改善行政立法关系。过去两个多月，林太与泛民互释善意，为沟通营造良好气氛，随着下月新政府正式上场，如何将友善姿态化为实际行动，积极寻求策略合作空间，才是真正考验。重塑行政立法新关系，一只手掌拍不响，新班子与泛民必须明白双方各有底线和难处，设法求同存异，勿因个别矛盾分歧而放弃对话合作。

新班子大都是旧面孔，当中不少是公务员体系出身，只有民主党前成员罗致光空降加入，就连林太也不得不承认新班子「无惊喜」，可幸亦「无惊吓」。虽然林太多番强调新班子属「实干型」团队，各位获任命的官员都是「有心有力、有承担」，认同她所提倡的与民共议管治新风，不过公务员向来予人保守因循印象，林太上任后必须身先士卒，以实际行动证明旧人事一样可以有新作风，能够带来惊喜。

坊间有人揣测，中央收紧了司局长的人事任命，令林太组班受到掣肘，说得绘影绘声，然而这类政圈流言永远难以查证，倒是本港政治环境恶劣，很多才俊之士不愿进入政府这个「热厨房」，却是公认的事实。改善行政立法关系，为「热厨房」降温，是新班子一大考验，亦是林太「管治新风」成功与否的一个重要指标。过去数年行政立法机关对立严重，拉布成为家常便饭，很大程度是因为梁振英与泛民势成水火，毫无信任可言；改善行政立法关系，实际就是重塑政府与泛民的关系。

自从林太当选特首后，林太与泛民均明白市民希望修补撕裂，双方互释善意。这边厢，林太积极约见泛民政党，就如何善用50亿元教育新资源等议题，听取意见；另一边厢，泛民也采取「疑中留情」态度，先观察林太组班情况。综观昨天泛民党派对新班子的评价，说不上是正面，例如公民党便质疑新班子以旧人为主，是否能够做到「管治新风格」？民主党涂谨申甚至形容是「二流班子」，然而值得留意的是，泛民的批评其实已算克制，留有余地，未有断然排除改善行政立法关系的可能，反映对林太「管治新风」仍然采取观望态度。至于林太和张建宗的回应也算得体，林太强调会继续以坦诚态度与各党派交流，张建宗则表示，相信下届政府与立法会关系「容易交流」，此「易流」不同彼「二流」。

当然，新政府上任后，林太与泛民之间能否保持相对缓和的政治气氛，仍然是一大疑问。行政立法关系能否重回正轨，一大关键是新班子和泛民能否把握当前机会，由互释善意迈向策略性的合作。林太的50亿元教育新资源提案，据悉各党派已有默契，设若立法会能够顺利在7月休会前通过拨款，对政府与泛民逐步重建互信无疑甚有帮助，然而这不过是双方寻求合作改善关系的试金石，关键是如何令到这种策略合作能够常态化，不会昙花一现。据悉林太建议可以每月一至两次在周三立法会大会加插半小时答问环节，让她出席回应议员质询，搭建更多沟通对话平台，毋须局限于目前一年4次的行政长官答问大会。有关建议无疑是好事，然而如果政府与泛民无法建立常态化的合作关系，再多的对话机会，也只会沦为恶言相向的谩骂平台。

林太上任在即，政治乌云近日亦有渐渐涌起之势。对于近日有传教联会副主席蔡若莲颇有机会成为教育局副局长，部分泛民议员反应激烈，质疑她有亲北京背景，如果政府任命，将令当前的良好政治气氛「一扫而空」；另外，西九高铁总站「一地两检」的安排，也是下届政府难以回避的敏感政治议题。新班子与泛民的关系其实相当脆弱，双方都必须有求大同存小异的政治意愿和智慧，小心拿揑进退之道，否则改善行政立法关系的希望，随时可能化为泡影。

延续过去数年的政治死斗，只会令香港继续停滞不前，所有人都是输家。无论是下届政府还是泛民都必须明白，双方各有底线和难处，难望事事令对方满意，关键是如何好好管控分歧，以免双方关系全面破裂。近月公民党和民主党跟林太会面，提出了不少政策主张，诸如取消强积金对冲、制订档案法等，这些都是双方可以好好合作的课题。重塑行政立法新关系，核心在于求同存异，一拍两散对双方没有好处。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘