港报社评：敌视传媒对着干，强如总统也吃亏--信报2月27日

在一个三权分立的社会，根据宪法拥有新闻自由的传媒被称作「第四权」。美国总统理论上是公权力无出其右的决策者，权力之大甚至足以影响整个地球的格局，可是当一位美国总统决定跟第四权的传媒展开誓不两立的决战，究竟谁会处于上风？看情况，入主白宫才一个多月的特朗普锐意要跟主流传媒对着干，双方关系恶劣到互相敌视、不瞅不睬。

特朗普在美国大选时期本来只是对于部分立场迥异的媒体看不顺眼，抱怨他们报道偏颇或者「炮制假新闻」，然后随着怨气升级，白宫发言人斯派塞（Sean Spicer）在非正式的新闻简报会把七家「敌对传媒」拒诸门外，包括美国有线新闻网络（CNN）、《纽约时报》、《洛杉矶时报》、 Politco、Buzzfeed、英国广播公司（BBC）及《衞报》。此举惹来新闻界震怒，群起批评白宫「亲疏有别」，即使没有被封杀的传媒亦仗义执言，白宫记者协会作出强烈抗议。

原定四月二十九日是美国白宫记者协会晚宴，过往接近一百年以来，历任总统都会出席这场星光熠熠的盛大派对，除非像一九八一年列根遇刺受伤而不得不缺席，到场的总统还会上台俨然表演栋笃笑那般娱人娱己。可是，由于特朗普敌视传媒溢于言表，新闻界纷纷酝酿杯葛，企图让他对着半场空椅子讲笑话。就在这种剑拔弩张的气氛下，特朗普先发制人，在其惯用的网上社交平台Twitter宣布：「我将不会出席今年的白宫记者协会晚宴，祝愿各位有一个愉快晚上！」

虽然特朗普没有解释不出席晚宴的原因，但显而易见，这位白宫主人已经把众多传媒一股脑儿归类为他口中所说的「人民公敌」，连同枱吃饭的礼节性交流也不愿意，可说是全面决裂。

有一点相当讽刺，特朗普视传媒为敌，偏偏传媒靠每日报道这位狂人总统吸引眼球，提升销路。《纽约时报》去年第四季度新增订户达到创纪录的二十六万七千人，其中多数新增订户出现在特朗普当选后，该报电子版新闻订阅数量达到一百六十万，光是第四季度的新增订阅人数就超过了二○一三年和二○一四年订阅人数的总和。《华盛顿邮报》的订阅总数去年增长百分之七十五，电子版发行收入翻了一倍多，该报今年一月的电子版新增订阅人数比去年十一月增长了三成。

总统和传媒互相敌视，彼此为对方扣上「人民公敌」的帽子，人民会站在哪一边？冷眼旁观的澳洲总理特恩布尔（Malcolm Turnbull）讲得很有见地，他引用英国前首相邱吉尔的名言说道：「政治人物抱怨媒体，如同水手抱怨大海一样。」意谓枉费心机。其实，中国谚语更加适合用来形容总统和传媒的关系：水能载舟，亦能覆舟。

特朗普锐意要跟传媒对着干，我们认为胜算不高，毕竟第四权的舆论力量绝对不容忽视，更何况民主党必定乘虚而入，利用传媒对特朗普口诛笔伐。美国前劳工部长佩雷斯（Tom Perez）获选为民主党主席，他承诺会带领该党对抗特朗普，采取舆论攻势必定是撒手鐧之一。

没错，水能载舟，亦能覆舟，多少政治人物靠传媒而崛起？几许政治人物因传媒而吃亏？放眼世界例子多不胜数，尤其当政治人物备受丑闻困扰之时，第四权的监察力量将会发挥得淋漓尽致。

跟传媒保持良好关系，不代表政治人物得到「报喜不报忧」的特殊待遇，然而一旦关系势成水火，「报忧不报喜」肯定变本加厉。特朗普上任前后本已极富争议性，未来四年恐怕逃不过美国新闻界的狂轰猛炸。

至于香港的政治人物，目前四位特首参选人之中，据说有个别人士同样有着「水手抱怨大海」的心态，或者选择性「亲疏有别」，诚属不智之举，即使日后成功当选，恐管治效率不会提升，反而受挫。

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