港报社评：教会地产商携手发财，政府有责任加强监管--明报7月7日

楼价愈飈愈高，运用手上地皮发展住宅，成了稳赚不赔生意。本地一些教会团体在事奉上帝之余，对于物业发展这种世俗事务，似乎也颇感兴趣，乐意伙拍地产商「我出地你出钱」兴建住宅。最近恒隆地产向城规会申请，将沙田神召会一幅宗教设施用地，改划为住宅用途，兴建两幢高厦，惹来不少争议，不少民间人士均指出，根据政府规划，有关土地应属「休憩空间」。政府以极度宽松优惠条款向宗教团体批出土地，并不是为了帮他们与发展商携手发财，城规会有责任以公众利益为依归，做好把关工夫。

今次恒隆地产提出改划用途的沙田神召会学院地皮，位于城门河畔，坐拥宽阔河景，于1988年由政府批予沙田神召会作慈善团体/宗教用途。根据现行规例，当局对于宗教团体申请政府土地兴建宗教设施，会给予政策支持，宗教团体可享地价优惠。当年政府向神召会批出相关土地，恐怕没有想像过今时今日本港楼价会如此疯狂，令到这块毗邻港铁车公庙站的地皮奇货可居。尽管政府新城镇发展规划白纸黑字表明，有意把地皮所在区域划作休憩空间，然而过去10多年，地产商从未打消向这块地皮埋手的念头，多次向城规会申请改变土地用途，将它划作住宅或酒店用地，只是每次均遭城规会拒绝，理由包括有关土地「适合预留作休憩空间」，「附近没有高楼大厦，兴建高层住宅与周遭环境不协调」等。

不过地产商并未死心，今次发展商提出改划申请，强调已缩减规模和降低发展密度，地积比率不多于5倍。发展商辩称，有关地皮是神召会私人拥有，政府从未落实将有关地点作为休憩用地，然而这并不代表政府已放弃或推翻「休憩用途」规划。区内居民担心两幢33层高住宅矗立河畔有碍景观，也许有人会质疑是出于私心，忧虑影响物业市值，可是屏风效应、减少区内绿化空间和加剧区内交通负担，无疑是必须考虑的问题，城规会应当坚持初衷。

政府以优厚条款向宗教团体和非牟利组织批出土地，目的是满足社区设施需要，不是帮这些团体从物业市场大捞一笔，然而过去10多年教会与地产商的合作项目，却是一个又一个，最常见的模式，就是教会出地、地产商出钱。教会将政府廉价提供的靓地皮，出让给地产商，待建成住宅或商厦后，地产商则把最低两三层交予教会作为圣堂等，甚或拨出部分住宅单位，供教会出租或放售。有教会申请将数层高教堂改建成数十层高楼，打正旗号「希望为教会带来稳定收入」；有教会则与地产商「交换地皮」，让地产商在市中心兴建豪宅，赚个盆满钵满，条件是地产商在新界另觅土地，代为兴建神学院。教会将政府提供的地皮当成生财工具，情况必须正视。

今次沙田神召会跟地产商达成了什么样的合作协议，外间不得而知，不过有议员担心重演1990年代初圣公会伙拍长实发展鹿茵山庄的先例，并非无的放矢。当年圣公会负责提供地皮，长实则负责补地价，并向圣公会提供上百个单位，分享售楼利润，令圣公会获利至少10亿元，还闹出税务争议。过去政府官员辩称，只要城规会批准改变土地用途、占用人亦有补回土地增值差价，将社区设施用地改作住宅发展项目「并无不妥」，可是从程序公义角度来看，有关做法明显存在问题。地产商毋须招标，只需私下跟拥有地皮的宗教团体或非牟利组织谈妥条件，即可取得土地发展权，在没有市场竞争和成交价格参考下，补地价估算是否合理，公众难以监督；具体操作透明度不足，也容易惹来利益输送的质疑。

本港土地、房屋短缺，能够增加供应，本是好事，可是让宗教团体和非牟利组织利用土地政策优惠谋取巨利，明显与非牟利精神背道而驰。过去政府向这些团体批出土地，地契条款太过慷慨宽松，以今次沙田神召会学院地皮为例，批地年限至2047年，当中并无条款限制改划土地用途。早前审计署发表报告亦提到，政府以免地价或优惠价将14幅土地批予慈善机构使用，惟当中有3份地契并未列出任何使用限制，其余11份地契只有1份列明利润必须用于慈善服务用途；部分地契提到准许营运宿舍，却没明确定义，令一些慈善机构成功钻空子，变相经营酒店牟利，反映政府失职监管不力。政府有责任亡羊补牢加强监管，收紧批地用途条款。

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