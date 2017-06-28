港报社评：教育拨款倘通过，去旧迎新好开始--信报6月28日

特首任期只余几天，倒数以小时计算，梁振英临别发表《施政汇报》总结其五年成绩表，实在无可厚非，雁过留声之心态乃人之常情。成绩表洋洋洒洒七十二页，罗列经济、房屋及交通运输、土地发展、安老扶贫等等九大范畴工作，可谓巨细无遗，连几日前推出劳资双方皆不满的取消强积金对冲方案亦赶得及列作「贴堂佳绩」。

自己的施政自己滙报，少不免报喜不报忧，所以谈到「重中之重」的房屋政策之时，《施政汇报》宣称，政府持续推出住宅用地，私营房屋中期供应量显着增加，预计未来三至四年一手住宅市场的供应量约九万六千个单位，较上届政府高出接近五成；然而，《施政汇报》只字不提楼价近年屡创新高，远超九七年高峰期，一般市民不吃不喝十六年才有望购得安乐窝。此外，梁振英也没有讲到公屋轮候册人数突破三十万，申请者平均轮候时间长达四点七年，较他上任时增加两年。

公平地说，梁振英施政确实下过一番苦功，他为觅地建屋眼泛泪光所说的「粒粒皆辛苦」不能贬斥为假惺惺，问题是努力不代表有效。再以教育政策为例，《施政汇报》自夸五年任内教育经常开支增加百分之三十，由六百亿元增至七百八十六亿元，可是教育界立法会议员叶建源批评，这是玩弄数字游戏罢了。

叶建源指出，教育经常开支只占政府整体开支比例百分之二十一，属回归后最低，所谓教育开支五年增加三成，其实落后于政府同期整体经常开支的四成上升幅度，亦即落后于其他政策范畴的增幅。叶议员又认为，梁振英声称公帑资助学士学位课程的比率由百分之二十一上升至百分之二十八，但实际上出现这个增幅的主要原因是人口下降带来的自然现象。至于「免费优质幼稚园教育」，教育界评为假免费，部分全日班的每月学费高达二千元，部分半日班亦需一千元。

同一位议员，对于另一位特首的态度却截然不同。候任特首林郑月娥在竞选时承诺新增五十亿元教育经常开支，一来反映原本的拨款确嫌不足，二来其沟通手腕明显稍胜一筹，叶建源的反应是支持有关建议，赞扬林郑在草拟具体政策时「自下而上」吸纳教育界诉求，并非「闭门造车」强迫业界接受，他相信林郑七月上任后、立法会会期结束前能够通过拨款，赶得及今年九月新学年开始实行。据估计，拨款方案包括处理自资院校学士课程的学生资助问题、将中小学常额教席的班师比提高零点一、为中小学增聘资讯科技统筹员等等。

林郑月娥到底是否梁振英2.0，长远而言还待验证，不过单从新增五十亿元教育经常开支一事可以看出，这位候任特首确实拥有较高的亲和力及沟通能耐，假如拨款于下月顺利通过，算得上是她的响头炮之作。

回顾过去五年，香港的教育政策屡掀风波、频遭诟病，先是国民教育惹来洗脑疑云，复有小三TSA招致过分操练的诘难，教育局局长吴克俭固然难辞其咎，梁振英的处理手法亦是授人以柄。现在特首和局长都即将换上新脸孔，能不能产生一股正面化学作用，端视乎林郑的「管治新风格」可否赢得人心。要是新增五十亿元教育经常开支得以通过，无疑是去旧迎新的好开始。

林郑曾承诺搁置小三TSA（现在改称BCA），并计划把中国历史纳入初中必修科目，增强幼童的国民身份认同，培养「我是中国人」的观念，都是明智之举。不少有识之士早已阐述得清清楚楚，修习中国历史就是最好的国民教育，根本没有必要多此一举设立另一个不伦不类的科目，前特首董建华不久前接受访问之时亦强调，学习中国历史特别是近代史至关重要，可以教晓年轻一辈爱国，有助人心回归。

林郑假如能够以实际行动摆脱梁振英2.0的标签，五年后的政绩总结料不虞被形容为自欺欺人。（完）

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