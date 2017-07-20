港报社评：教育拨款虽通过，泛民态度须反省--明报7月20日

立法会财务委员会举行今个立法年度最后一次会议，经过8小时审议，通过36亿元教育新资源拨款，以及3间医院的扩建重建拨款等申请。会议期间，部分泛民议员不断重复问题，浪费讨论时间，虽然最终未有将教育和医院拨款项目「拖死」，然而仍有多项民生议题未能通过，令人遗憾。泛民对4名立法会议员丧失议席感到不满，属情理之中，但不应以民生事务作为政治斗争武器，今次财委会未出现最恶劣情况，不代表泛民做法可取。泛民应趁暑假休会好好冷静一下，反思投身议会所为何事。

上周高院就宣誓案判决后，泛民内部即有声音主张「开战」，在财委会全面拉布，「拖死」余下18个拨款项目。有议员更声言，民主派要有「博弈策略」，衡量教育新资源拨款对民主派还是政府更重要，要胁之意不言而喻。政府为了争取教育新资源等迫切民生项目能及时过关，临时调动议程，将18个项目减至8个，绝大部分都没有争议，希望泛民议员实事求是。可是会议前夕泛民仅承诺会「审议」教育新资源，对会否开绿灯不置可否，令教育界忧心忡忡，可幸最终财委会及时通过教育拨款，让不少校长教师松一口气。会议结束前，财委会还意外地赶及通过3间医院扩建及重建拨款等4项申请。

一些泛民人士也许认为，让教育拨款和医院扩建项目过关，足以堵住「牺牲民生罔顾大局」的批评，然而现实是余下多个涉及民生的项目，包括东涌新市镇扩展工程、中九龙干线及公务员薪酬调整等，都未能及时通过，要到10月立法会复会后再处理。蹉跎岁月，受影响的是一般市民。中九龙干线等项目拨款延误，意味工程费有可能上涨；公务员薪酬调整未能及时通过，部分与公务员薪酬挂鈎的「打工仔」，薪酬亦未必能够追加。

过去泛民议员常强调，他们的角色是监察政府、为市民把关，可是昨天部分泛民议员的表现，不禁令人质疑这些都是说辞，实际是假「议事」之名行政治操作之实，但求阻挠施政，不分好歹，不理曲直。会议上，多名泛民议员认为政府资助自资学位方案有缺失，不满政府的3万元资助不包括报读八大院校自资课程和副学士学位的人，要求政府修改方案。议员与政府有不同意见，当然平常不过，然而同类提问超过40次，未免令人质疑泛民议员不过是施展「拖字诀」，浪费时间，并非急民之所急。

有泛民议员声言，行政长官林郑月娥不修改方案，就是「不听人意见」、「假谘询」、「玩政治」、「等同梁振英2.0」，逻辑令人吃惊。众所周知，教育新资源方案是当局与教协、八大院校、中小学代表等教育界持份者磋商出来，就连部分泛民人士也承认，方案包含了他们多年来的诉求，若说这是「假谘询」，明显与事实不符。如果泛民认为政府不肯百分百顺从他们的要求，就等于「不听人意见」和「假谘询」，这种唯我独尊的态度实在难以接受，叫人怀疑到底是谁在「玩政治」和「扣帽子」。

政府表示资助计划未将八大院校自资课程包罗其中，是因为八大已获得政府很多资助，反观政府对自资院校并没有经常资助，所以希望能够平衡一下，至于副学士问题，则希望留待稍后全面检讨，八大院校主席对资助方案并没有异议。有关论据未必人人满意，但起码合情合理，决策过程也未见不合理之处。会议尾声民主派提出多项无约束力动议，包括要求半年内提出全面政策，研究将3万元资助扩展至八大院校自资课程及副学士课程，以及提高中小学班师比（即每班可获常额教师人数比例），政府均表示会考虑，摆出有商有量姿态。泛民为了市民福祉，应将民生问题与政治问题切割，抱着理性态度议事论事，不应将民生事务政治化。

过去数年，拉布成为了立法会常态，滥用情况频生。一些国家议会容许拉布，主要是希望保证少数派意见获得尊重，以拉布手段阻挠恶法通过，也许可以得到市民体谅，可是滥用拉布骑劫民生，则是另一回事。泛民要向中央和特区政府表达不满，可以有很多方法，然而不应舍本逐末，忘记加入议会为民请命的初衷，将民生事务当成政治博弈筹码。今次泛民未有「拉死」教育拨款和医院扩建项目，绝对说不上是「大恩大德」，充其量只能说是留下一线余地，未有彻底关上与政府沟通合作之门。泛民应趁着休会时间检讨议事策略；轻言拉布甚至「全面开战」，遭殃的只会是普罗市民。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘