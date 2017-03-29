港报社评：新政府须志同道合，组班勿沦政治酬庸--明报3月29日

林郑月娥当选行政长官，新政府班子人选成为各方焦点，谁人获得任用，谁人「无得留低」，坊间揣测纷纭。筹组管治班子绝不可以是向利益集团提供政治酬庸，亦不应受制于政治平衡术，被迫任用一些理念南辕北辙的人。新特首需要建立一支真正志同道合的团队，才更有可能落实施政理念，有效推动政策；特首与高官貌合神离、既得利益集团诸多掣肘，结果只会令施政举步维艰。特区政府主要官员均由特首提名，中央任命，林太身为候任特首，获得中央信任，应当拥有任用各方贤能的权威，中央亦须相信特首用人的眼光，放手让林太筹组管治班子。

竞选期间，林太不断被反对者质疑是「梁振英2.0」，为了洗刷政治标签，突显新人事新作风，新政府大换血事在必行。现届政府，多名局长已流露去意，教育局长吴克俭和运房局长张炳良预料都会离任，三司十三局，最终更换超过一半司局长也不足为奇。林太早已表明，希望更多女将加入政府，一改以往「阳盛阴衰」格局，新班子的组成，反映为政者的胸襟和作风，是否真能广纳贤能。林太要弥补低民望当选的缺陷，争取市民支持，筹组一个具有公信力和管治力的新班子，尤其重要。

近日，林太就组班事宜，表示会考虑政治光谱上不同人士，寻找有心有力有承担的人，所属派别并非重点，惟理念必须相近；对于新任财政司长人选，她更强调理念相同最为重要。林太此番说话，多少突显了现届政府过去数年的困境。特首梁振英与时任财政司长曾俊华由初期貌合神离，到后来不瞅不睬，再而公开反目，原因不一而足，然而两人施政理念迥异，无疑是主要因素。梁振英强调政府要「积极进取」和「适度有为」，曾俊华说的却是「小政府大市场」，主张「市场主导、政府促进」，结果出现特首不断表示要加强社会投资，可是财爷却强调量入为出、财政储备愈多愈好，未拨出更多资源配合政策推行的情形。特区政府主要执事官员观点南辕北辙，经常「火星撞地球」，施政岂有畅顺之理？

回顾历届特区政府，类似梁振英曾俊华不咬弦的情况，绝非首见。董建华出任特首时，与政务司长陈方安生同样出现合作问题，董建华为了加强特首管治能力，决意引入高官问责制，结果成为陈太辞职的导火线。管治班子成员应该兼收并蓄各方人才，鼓励意见交流碰撞，切忌一言堂，可是成员之间也必须有共同愿景和基本共识，起码愿意衷诚合作，不会互相抗拒抵制，暗地里拖后腿。处理公务不能用人唯亲，但是必须志同道合。管治班子理念不一甚至同牀异梦，施政成效必然事倍功半。

特区管治团队是政治权力核心所在，牵涉利益繁多，多方势力都想安插自己人到新班子中，甚或企图借助与中央的人脉关系，谋求影响未来政府决策，扩张一己利益。不管林太还是中央，都应当对此明确说不。为了提升特区政府管治能力，特首必须拥有一支真正属于自己的团队，不能受制于特殊利益集团，也不应为了平衡不同势力，容让公职沦为政治酬庸，损害用人唯才的组班大原则。所有滥竽充数者、索要利益者，均应拒诸门外。

今次林太当选，除了有赖传统建制政治力量支持，部分工商界既得利益集团「重新归队」，也是关键因素，令人关注林太筹组新班子时，会否为了偿还「票债」，起用一些理念未必相符的人，导致未来管治团队的组成不伦不类。既然国务院港澳办确认林太符合出任特首四大条件，是「中央信任」的人，就应该全力支持她筹组一支上下一心的团队，让林太有足够的政治能量和权威，抵抗来自四方八面的压力，毋须背负选战时的「人情债」包袱，无奈地接纳理念格格不入的人跻身决策层和政府高位，为未来施政增加不必要的阻力。

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