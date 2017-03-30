港报社评：新旧特首分歧，林郑因祸得福--信报3月30日

民主派和建制派非常罕有地意见接近，针对小三TSA（现改称BCA）问题站在同一阵线，三十三名跨党派立法会议员联署要求搁置这一项备受争议的教育政策。联署名单之中，除了二十七位民主派和一位无党派议员之外，还有五位建制派议员，分别是经民联的梁美芬和石礼谦，新民党的田北辰、容海恩和叶刘淑仪。工党议员张超雄甚至讲得别开生面：「我愿意企喺梁美芬后面开记招。」

触发联署行动的是候任特首林郑月娥，她不但在竞选政纲内确切主张取消TSA，并且于当选后第二日的电台节目中表示，希望在上任前与现届政府沟通，看看能否搁置今年五月的TSA。不旋踵，尚未卸任的特首梁振英态度强硬一口拒绝：「我相信就算取消，都会系七月一日之后嘅事。」两位新旧特首对于教育政策的分歧随即展现在世人眼前。

有人认为，这是梁振英故意刁难，或者说是埋下地雷，破坏下届特首的威望，但观乎香港错综复杂的政治环境，此事未尝不是塞翁失马、焉知非福，亦即英文所说的Blessing in Disguise。

正如昨日我们的社评所说，林郑月娥上任之前必须做好两件事，其一是为新的决策班子进行优质大换血，其二是形象工程之上尽最大的可能摆脱「梁振英2.0」的负面标签。梁振英拒绝搁置TSA，与其说是埋下地雷，不如说是变相送礼，让人产生林郑终归不是CY的印象。

此事发展到昨日更加造成戏剧性转折，就是引发民主派和建制派携手联署，共同要求搁置TSA。如果说张超雄愿意站在梁美芬后面开记招，那么不妨这样理解，三十三名跨党派立法会议员愿意站在林郑月娥后面救救孩子，争取废掉令人疲于奔命的全港系统性评估。

TSA是十多年前《香港教育改革报告建议》提出为学生进行基本能力评估的测试，衡量小三、小六和中三学生的中英数三科水平，由于学校不断操练，引发社会上愈来愈多的反对声音，去年暂停一年进行检讨，接着政府决定今年五月复考，并将TSA改名为BCA，可是过度操练的疑虑仍然挥之不去。不久前，立法会教育事务委员会通过三项决议，促请搁置这一项「吃人的方案」，容许学校与家长自由选择参加。此外，亦有议员及家长团体计划发起连串反对行动，呼吁罢考。

简单来说，取消或者搁置TSA是民意所趋，莫说林郑月娥的政纲迎合民意，连特首选举落败的另外两位候选人曾俊华和胡国兴亦有同样的主张。梁振英坚决拒绝在余下任期出手废掉TSA，当然有他的权力，可是客观的现实却是，只要林郑月娥愿意履行其竞选承诺，主动权在她手里，七月一日上台之后自然能够将所谓的地雷移走，就算五月复考，意义根本不大。

此事歪打正着，竟然让民主派和建制派走在一起联署发声，对于号称修补社会撕裂的林郑月娥来说或许因祸得福，一方面可以突显她与梁振英不尽相同的个人风格，另一方面则可透过跨党派的一致行动来为自己的政纲背书，算是上任之前小胜了一仗。

全国政协委员林大辉表示，林郑月娥「第一步就触礁，这是一个十分坏的开始及例子，因为现在要构建『香港营』、要大团结，但连她的前上司也不能团结，将来更难团结反对派。」单以TSA一事来看，不能团结前上司是对的，难以团结反对派则未必，起码二十七位民主派议员已经认同其取消TSA的主张，相信家长和教育界亦是其支持者。

由此思路延伸，林郑只要避免逆民意而动，积极撮合民主派和建制派寻求共识，在民生问题上有机会达致团结大多数的良好效果。至于政治问题，例如重启政改，则再触碰到中央与特区的敏感地带，属更高层次的智慧考验了。

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