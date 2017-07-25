港报社评：新版七十二家房客，＂共宅＂趋势须规范化--明报7月25日

潮流兴「共享」，近年本港社会也开始讨论「共宅」（Cohousing，亦称「共居」）概念。共宅理念旨在鼓励共享资源，重建邻里关系，目标相当崇高，问题是本港楼市生态严重扭曲，如果不规管引导，随时有可能变成业主或二房东「劏房」剥削赚到尽的华丽新包装。近期有公司连环租下多个大型屋苑单位劏出房间，向「港漂」内地生和本地年轻单身上班族招手，便明显是为了牟取厚利多于推动「共享」理念。政府应密切留意「共宅」发展趋势，加以规范化，提防挂羊头卖狗肉。

近日「共宅」概念备受关注，运房局长陈帆表示可以考虑资助社企租用唐楼，改成「合法劏房」，实行类似「七十二家房客」模式，租客共用厨厕；较早前市建局行政总监韦志成亦建议，可以考虑在重建项目加入共用设施，诸如自助洗衣场等。上世纪70年代电影《七十二家房客》一班租客同舟共济的故事，见证了一个时代的眼泪和辛酸。今时今日官员和舆论讨论的新版「七十二家房客」又或「共宅」概念，与当年电影所描写的情况当然大有差别，不过「活在同一屋檐下」的本质大体相似。

「共宅」居住模式早于1970年代在丹麦出现，其后推广至欧美，渐成趋势。近年「共享经济」大行其道，「共宅」概念亦愈益受到重视。「共宅」是指由一群人共同租住一个较大单位或房屋，大家不仅共用厨房、客饭厅等资源，还会分担家务，透过定期「共煮」加强感情，互相照顾帮助，重新建立邻里关系。两年前，台湾一批青年便以「共宅」概念，在台北建立「玖楼」；本港也有团体试办「共宅」，向能够负担不多于6000元租金的初出茅庐年轻人招手。不过就算再崇高漂亮的理念，一旦实践落地生根，总会受到社会现实环境所影响，意义也会出现变化。「共宅」在欧美针对的是人际关系疏离问题，惟对本港来说，最大意义却是协助解决青年「无楼住」的问题。

6年前政府提出「青年宿舍计划」，由政府全数资助非政府机构，利用团体已有土地兴建宿舍，为年轻人提供远低于巿值租金的百多尺宿舍式单位，最多租住5年，照顾青年住屋需要，同时让他们有机会储蓄。整幢青年宿舍有不少共享空间和共用设施，性质跟「共宅」概念有相通之处，问题是政府落实计划太慢，6个青年宿舍项目，第一个最快明年底才落成，另有4个项目落成日期仅为「待定」，令人质疑当局无心经营，反而有私人财团看好市场潜力，两年前开始收购唐楼并翻新成青年宿舍出租。本港楼价高企，租楼艰难，年轻人无法应付高昂租金，遑论储钱买楼，「共宅」理论上可以成为另一种选择，然而如果政府不好好规管引导，「共宅」很容易异化，变成牟取暴利的幌子。

最近有公司大规模从事单位拆租业务，连环租下多个大型屋苑单位，然后大规模改动单位间隔，劏房出租，角色犹如「二房东」，招揽租客对象主要是从内地来港读书的「港漂」，惟亦欢迎本地单身客和年轻上班族。公司集团式经营这些所谓「女生公寓」和「男生公寓」，租客每月租金由4000至6000元不等，至于厨厕和储物室则属共用。一间原本3房的单位，劏成5房「公寓」，全屋最多共住8人，若悉数租出，可比直接出租原本单位多赚六成；部分房间尺租达到100元，更相当于「山顶豪宅价」。

整个营运手法，实际更似是经营劏房，多于「青年公寓」又或「共宅共居」，经营逻辑也不似是鼓励租客共享资源互相照顾，反而予人「有钱赚到尽」之感。有法律界人士关注这类单位会否涉及违例改动间隔，指出一旦遇上火灾或盗窃等问题，一众青年租客未必得到正常法律保障。政府需要跟进个案，并思考对「共宅共居」的监管。

「共享经济」的核心是善用「闲置资源」，集团式「假共宅真劏房」显然沾不上边。诚然，就像纳米楼一样，「假共宅真劏房」的出现，不过是本港楼市严重扭曲的产物，「港漂」和初出茅庐青年对廉价租屋需求殷切，自然有人想方设法满足市场，趁机牟利，政府的角色应当是采取合理规范和引导，避免出现不健康现象，一如不应任由纳米楼「愈建愈细」。随着人口老化，独居长者愈来愈多，外国已有人研究将「共宅」概念引伸到长者共住互相照顾的可能，亦有退休长者因为独居住宅生活孤单，选择廉价出租房间予年轻人，协助处理屋内杂务，跨代共住。本港独居长者有近三成住在自置物业，尽管未必人人愿意与陌生人共住，然而相信亦有长者宁愿日常生活有人照应，不想孤孤单单，政府部门和社企不妨考虑协助这类「长者」寻找「共宅同伴」。（完）

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