港报社评：未见新晋商界巨人，企业家精神须重拾--明报6月27日

常言道「十年人事几番新」，可是香港回归廿载，新晋商界巨人却少如凤毛麟角，十大富豪绝大多数仍是回归前早已为人熟知的旧面孔，未见后浪推前浪，折射了香港发展的困局和企业家精神的沦丧。曾几何时，港人凭着勇于求变敢于创新的企业家精神，在亚洲傲视同侪，然而过去10多年，不少商界中人却故步自封，错失一个又一个的发展良机，直至近年才惊觉早已落后于人。香港若要急起直追，必须尽快重拾企业家精神，不能再抱着吃老本的心态。

特区政府在北京中国国家博物馆举办「香港回归祖国20周年」成就展，特首梁振英表示，回归后香港保持繁荣，民生持续改善，取得了「巨大成就」，国务委员杨洁篪亦称，廿年来特区政府在内地和中央大力支持下，保持香港经济政治大局稳定，成就来之不易，证明一国两制的强大生命力。回归以来香港饱历风雨，由亚洲金融风暴、SARS疫潮，乃至近年的楼市狂潮、政改争拗和占领运动，难关一个接一个，能够保持繁荣稳定确非易事，然而若说「成就巨大」，难免与本港普罗市民的感观存在颇大落差：反映贫富悬殊的坚尼系数远高于警戒线水平，楼价愈飈愈高与市民购买力脱节，纳米楼涌现更是香港社会的悲歌。根据中国社科院最新发表的《中国城市竞争力报告》，曾经连续12年高踞榜首的香港，在综合经济竞争力方面已连续第3年屈居于深圳之后。报告直言，香港面对京沪深等内地一线城市「大众创新、万众创业」，必须全力推动创新和科技等新型产业，促进产业多元化及转型升级。

人力、土地、资本和企业家精神，是经济学所讲的四大生产要素。香港虽然缺乏土地和天然资源，可是过去从不愁欠缺人才、资金和企业家精神。回归前，本港地产界四大家族崛起，零售、外贸、餐饮、银行业等亦涌现不少商贾，可是回归后本地企业家辈出的盛况已不复再，遑论出现第二位「超人」和「四叔」。过去10多年，日本出了一个孙正义，中国也有马云和马化腾，反观香港却未见令人眼前一亮的新一代企业家，综观《福布斯》香港富豪榜，前10名当中绝大部分都是老面孔，近10年来真正的新面孔，只有伯恩光学创办人杨建文，以及获发澳门赌牌令身家大涨的吕志和。一个社会未见后浪推前浪，实属严重警号，必须认真正视。

1997年美国最高市值十大企业，除了名列头两位的通用电器和埃克森美孚，以及医疗保健产品公司强生，能够在廿年后的今天保住十大席位，其余7间包括IBM、英特尔和菲利普莫里斯等都已风光不再，取而代之的是苹果、Google、facebook、亚马逊等凭着创意冒起的公司。今年是亚马逊上市20周年，公司市值由最初的6.6亿美元，发展至今天4600亿美元，成为零售业巨无霸，反观20年前称雄美国零售业的巨头无不走下坡。1990年代中，亚马逊创办人贝佐斯看准互联网急速发展的商机，放弃对冲基金高薪厚职，转战西雅图搞初创，所见证的正是企业家精神。然而令人遗憾的是，过去10多年间，香港的企业家精神确实大不如前。根据全球创业观察的研究，21世纪初香港整体创业率是全球最低地区之一，只有3%成年人尝试创业，虽然其后自由行一度谷起零售业，刺激部分市民创业做生意，惟金融海啸后，创业率又回落至仅得3.6%（2009年数字）。

香港产业结构日趋单一化以及大财团霸权垄断，无疑扼杀了不少创业空间，不过诚如一些经济专家所说，马云和马化腾都是靠着创意创新，成功颠覆市场霸权秩序。要杀出一条血路，说到底必须有敢于求变创新的企业家精神，可惜政府和不少商界人士墨守成规，不思进取，未有好好把握科网革命乃至自由行所带来的机遇，积极推动产业转型升级，创造新的消费需求。另外，不少新企业也只着眼于短线利益，仅以上市卖盘为目的，缺乏用心经营下去的毅力和决心。当眼光短浅的思维成为本港企业文化主流，企业家精神自然不断萎缩。

不过令人安慰的是，近年香港社会留意到新加坡和深圳等地创科产业发展神速，似乎终于有所醒悟。去年全球创业观察发表的新报告便显示，香港成年人从事创业活动的比例，显着上升至9.44%，比2009年增长206%，至于市民对初创企业，态度亦趋正面积极。虽然研究显示，香港重视初创企业仅是近年才兴起的新现象，明显比深圳迟，深圳创业家的敢作敢为和创意，甚至更似昔日香港的企业家精神，然而一些香港年轻创业者如Tink Labs创办人郭颂贤等成功突围，的确令人感到眼前出现曙光。香港要长远保持活力和竞争力，必须重拾企业家精神，政府必须积极扶持初创企业，商界亦应放弃守旧因循之风，大胆创新求变。（完）

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