港报社评：本土极端主义恶化，西方排外＂愈反愈恐＂--明报3月24日

英国伦敦国会大楼外发生恐袭，ISIS承认责任，初步调查显示，凶手生于英国，受到ISIS极端思想影响，再次突显这类「独狼」式袭击防不胜防。近年欧美一再发生恐袭，极右白人政客总爱以偏概全，归咎穆斯林「非我族类其心必异」，必须严加提防，甚至禁止入境，却忽略了问题的一大根源，是本地穆斯林长期受到排斥，对未来缺乏希望，令一小撮穆斯林青年容易受极端思想影响，走上暴力歧途。假借伊斯兰之名滥杀无辜，只是本土极端主义暴力的一种，宣扬排外的白人民族主义暴力，目前亦有抬头之势。西方国家若不正本清源，要摆脱暴力漩涡并不容易。

自前年11月巴黎恐袭起，ISIS在欧洲策动多场袭击，比利时布鲁塞尔、法国尼斯和德国柏林都成为攻击目标。英国官员今年初才警告，ISIS极可能在国内一些大城市滥杀平民，一如当年爱尔兰共和军的所作所为。今次伦敦袭击发生之日，是布鲁塞尔机场恐袭一周年，施袭手法又与去年法国尼斯和德国柏林的恐袭类似，都是单人匹马，选择标志性的地点，先以车辆作为「武器」横冲直撞伤害无辜，再用简单的武器，企图进一步杀人行凶。凡此种种，难免令人相信凶手与ISIS有关。ISIS一些支持者亦在社交媒体上欢呼喝彩，声言这是报复英国空袭。

2005年伦敦地铁七七恐袭导致56死逾百伤，事后英国政府下了不少工夫加强反恐，惟仍无法防止极端分子在国会大楼外发难，一大原因是极端分子近年采取的恐袭手段成本愈来愈低，防范难度也愈来愈高。回顾两年来欧洲连场大型恐袭，大致可分两类：一类是巴黎和布鲁塞尔恐袭，针对多个地点，在差不多同一时间发动连环炸弹攻击，手法类近当年伦敦七七恐袭，通常需要恐怖组织作出周详精密部署，杀伤力最大，惟亦较易走漏风声；另一类则是尼斯、柏林和今次伦敦袭击，主要靠「独狼」匹夫之勇，毋须任何特别武器，连枪械也未必派上用场，犯案前不会留下太多线索，自然也特别难于防范。

对情报单位来说，有着极端主义暴力倾向的本土激进分子数以千计，不可能每一个都日日紧盯。以今次伦敦恐袭为例，英国军情五处就承认，多年前曾调查过凶手与极端主义和恐怖主义的关系，认为只属小角色，毋须长期密切监视。尽管美国总统特朗普和欧洲一些极右政客，都爱渲染穆斯林难民和移民涌入，危害国家安全，然而本土极端主义的威胁其实更大。芝加哥大学学者佩普（Robert Pape）一项研究发现，过去3年美国国内逾百宗涉及ISIS的犯罪个案，包括直接参与袭击、出国为ISIS作战、为ISIS提供物质支援，当中64%都是土生土长美国公民干犯；持双重国籍、外国公民和难民的犯案者，加起来不足一成。研究还显示，上述逾百犯案者中，不少人其实改信伊斯兰教不久，在中东也没有家人亲属，反映宗教和同胞因素未必是他们支持ISIS的主要动机。可见特朗普禁止六国穆斯林入境，不过是假国安之名，行排外歧视之实。

不少西方政府已意识到，本土一些穆斯林青年变得激进化和极端化，很大程度与缺乏教育就业机会、族群歧视和无法融入社会有关，令他们产生报复心理，让ISIS和盖达等恐怖组织有机可乘，当局有必要采取措施，防止国民激进化。以美国为例，奥巴马政府2011年便推出一项名为「对抗暴力极端主义」的反恐计划，透过宣传活动和教育就业计划，防范国民激进化。值得留意是，这项计划不仅针对激进伊斯兰极端主义，同时也针对其他形式的极端主义暴力，包括白人民族主义。然而特朗普上台后，却打算「放生」白人民族主义，将整项计划变成只是针对穆斯林的措施，惹来反恐专家忧虑。目前西方社会出现的穆斯林激进化问题，与歧视排挤息息相关，白人民族主义暴力抬头，肯定只会加剧对立，刺激更多穆斯林青年倒向极端主义，加深暴力恶性循环。

白人极端主义暴力滋长，不仅是美国的问题，也是英国和欧陆的新趋势。去年英国被捕的极端主义疑犯，35%是白人，比前年急增近三成，是2003年以来最高，反映极右暴力威胁显着增加。西方国家反恐不得其法，只会「愈反愈恐」，当国内极右气焰高涨，穆斯林的反弹也必然愈趋激烈，ISIS等恐怖组织将更容易招揽死士。本土极端主义恶化，会否令西方深陷恐袭暴力泥沼，叫人关注。（完）

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