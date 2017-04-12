港报社评：杜绝＂一约多伙＂治标不治本--信报4月12日

住宅新印花税条例被钻了空子五个月，特首梁振英昨天晚上宣布，即时收紧该项税例，以一份文书购入多伙单位的买家，即是俗称的「一约多伙」，必须缴交百分之十五的印花税，由今日零时开始生效。他指出，部分买家利用「一约多伙」回避去年十一月五日实施的新税安排(首次置业者可豁免缴付当天起额外调升的印花税)，虽然个案只占住宅物业交易总数较小百分比，但最近有明显上升的趋势，与港府希望藉印花税减少投资需求的目标相违背，令整体楼市气氛更趋炽热。梁振英又说，楼市受全球超低息大环境影响，政府不能对楼市泡沫化掉以轻心。

为照顾有真正自用需要的香港永久性居民买家，新措施所建议的「一个住宅物业」包括：一个住宅单位连一个泊车位；在已获批准的图则上显示，两个相连住宅单位之间的间隔墙已被拆去并打通成一个单位；一个住宅单位连同紧接其上的天台；一个住宅单位连同毗邻花园。税务局会按每宗个案的情况，并参考相关文件，包括建筑图则、公契、占用许可证等，决定有关物业是否属于「一个住宅物业」。

按照去年十一月实施的「加辣」税制，香港永久性居民买家以一份文书购入一个住宅物业，而在购入有关物业时，并非任何其他香港住宅物业的实益拥有人，这类「首次置业者」可获豁免按楼价百分之十五的新税率缴付印花税，只须按较低的第二标准税率缴付从价印花税（最多百分之四点五）。为了回避新设的巨额税款，这几个月市场上涌现一批实力雄厚的所谓「首置客」，他们名义上没有物业，但有能力一口气购入多个单位，极端例子是「一约七伙」，整体而言大概有百分之二十五的一手新盘成交个案属于「一约多伙」。显然地，有部分投资者觑准条例的漏洞，透过个人名义，以未买过楼的身份扫货，不把辣招放在眼内，财力最惊人者悭税以亿元计。

追本溯源，漏洞其实存在多年，运输及房屋局局长张炳良承认，二○一三年立法会讨论双倍印花税措施之时，已有议员提出要求收紧限制「一约多伙」。他昨日解释，当时政府观察不到相关机制有被滥用趋势，直至去年十一月引进新的税率后，「一约多伙」由平均占住宅物业总交易百分之三点五，增至近期的百分之四点七，当局有合理理由相信，有人藉此避税，因此要收紧措施。

这是典型的头痛医头、脚痛医脚，纯粹是堵塞漏洞罢了，对于压抑楼价不可能有太大帮助。且看去年十一月加辣至今，楼价连番破顶，四百方尺一房单位索价一千万元，大埔不足二百方尺的蚊型单位竟然尺价一万八千元，如今即使杜绝百分之四点七买家走法律罅，难道楼价会马上受控吗？答案自然是否定的。

这几年来，政府的辣招可谓层出不穷，屡屡透过加税和其他买卖限制来压抑需求，包括外地人买楼需求、投机需求和投资需求，然而每次总是予人药石乱投的感觉，所有辣招过不了多时即被市场消化净尽，余下来是真正用家需求无法满足。正正常常的首置买家基本上已处于绝望状态，连蚊型上车盘的价格也有涨至四百万元，随着楼价指数上升，社会怨气亦成正比，莫说年轻人无奈，即使中产阶级也觉得自己愈来愈像望楼兴叹的贫困一族。

也许，梁振英任期只余不足三个月，七月一日之前应不会再推出石破天惊的房屋政策，那么惟有寄希望予昨天在北京获任命的候任特首林郑月娥。她受到国家主席习近平赞扬为爱国爱港、立场坚定、勤勉务实、敢于担当，行政经验丰富、具驾驭复杂局面的能力，那么是不是可以落实其关于房屋问题的政纲呢？林郑承诺推出「港人首置上车盘」，要是思虑周全，不失为解决问题的其中一个办法。

总而言之，杜绝「一约多伙」治标不治本，压抑楼价必须另觅他途，万变不离其宗的是增加住宅供应。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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