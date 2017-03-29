港报社评：林郑上任前必须做好两件事---信报3月29日

七百七十七票是一组可以任意解读的玄妙数字，林郑月娥在特首选举投票日凭此无巧不成话的「三条七」当选，有人以幸运号码讴歌之，有人以粗鄙谐音戏谑之，她可以怎样化腐朽为神奇？目前而言，距离七月一日正式上台前的三个月时间里面，这位候任特首有两项工作必须努力施为，其一是形象上尽最大的可能摆脱「梁振英2.0」的负面标签，其二是为决策班子进行优质大换血，要是这两项工作收到成效，未来五年的施政有机会减少林林总总的人为阻滞和冤障孽气。

对于形象工程，尽管竞选期间林郑及其团队闹出过不少笑话，但三月二十六日当选之后似乎学乖了，几个动作令人觉得她与梁振英1.0大异其趣。当选翌日，林郑先后拜会行政、立法和司法机关，以及落区接触市民，表明迟一点才前往中联办，并且强调不是「谢票」，只是按照《基本法》要求作出礼节性拜会。这跟五年前梁振英当选之后第一时间来个「西环谢票」截然不同，不得不说是公关手段汲取了教训。

前往中联办只是礼节性拜会；相反，林郑落区与市民见面则声称是「谢票」。绝大部分市民手中无票，七百七十七票来自小圈子选委，落区谢什么呢？字眼上是不正确的，但市民看来不介意，还很受落，争相合照与索取签名不在话下，甚至在乐富一间茶餐厅之内，出现了一位女士突破贴身保护的G4防线，强吻林郑面颊的一幕。

林郑公开表示，上任前不会把架构重整方案交上立法会，以免添烦添乱。这又跟五年前的梁振英不一样，他未入主礼宾府便已酝酿将原有的三司十二局改组为五司十四局，最终在立法会被否决了，上任后几经波折才遂其所愿增设创新及科技局，稍稍变作如今的三司十三局。

林郑的竞选政纲包括搁置小三TSA（现在更名为BCA），她昨日在电台节目透露，会与现届政府商讨搁置这一项备受争议的教育政策，可是梁振英不旋踵即明确拒绝，表明即使取消小三TSA，亦是七月一日之后的事。表面上是候任特首碰了一鼻子灰，不过客观效果却是有助林郑走出梁振英的阴影，让外界明白这两个人不是同一鼻子呼气。

综合上述几点，林郑也许不负「好打得」的令誉，开始掌握了形象工程的窍门，就是以实际行动来证明「我不是梁振英」。

比起形象工程更加重要的是筹组管治班子，由于史上第一位女特首希望延揽更多的女同僚，所以现在盛传不少女强人可能成为新政府要员。据说，财政司司长的人选包括金发局主席查史美伦，以及现任创兴银行副主席梁高美懿，律政司司长有机会由资深大律师郑若骅担任，前银行公会主席冯婉眉可能出任财经事务及库务局局长。现任三名女性副局长说不定坐正成为局长，计有食衞局的陈肇始、民政事务局的许晓晖和环境局的陆恭蕙。此外，劳工及福利局常任秘书长谭赣兰是升任局长的大热之选。

新人事，新作风，新班子，这是政府换届的常态；铁的衙门，流水的官，谁上谁落不足为怪。换届换人换血没问题，关键是必须换上优质的鲜血，而且血型要吻合，切忌出现排斥。以教育政策为例，梁振英任内既有国教风波，又有TSA争议，特别令人痛心疾首的是学生自杀潮此起彼伏，如果教育局不换血，恐怕对于林郑施政有百害而无一利。

林郑当选之后马上明言要修补社会撕裂，改善行政立法关系，会以候任特首身份约见不同政见人士，有信心可与泛民党派合作。但即使林郑有胸襟容纳来自泛民的贤能，也要看对方是否愿意接过橄榄枝冰释前嫌，若然最终有办法让泛民人士加入管治新班子，无论对形象工程和实际施政都是好事。

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