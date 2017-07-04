港报社评：林郑头炮教育，冀施政开好局--经济日报7月4日

新特首林郑月娥昨事先张扬，新增近40亿元教育开支已达成共识，争取月中获立法会财委会通过拨款，为未来施政打响头炮，以先易后难手段，营造和谐气氛、为港做实事的势头。

林郑甫上任便与传媒茶叙，对未来本港社会、经济及民生问题侃侃而谈，有条不紊回应、讲述各项施政大方向，传达新政府将务实突破目前困局想法。她更主动披露，已经与业界就近40亿元新增教育拨款达成协议，今天交行政会议审议，明天公布细节内容，并争取财委会优先处理，赶及在新学年推行。

若教育拨款能火速获通过，速度之快不但是历来破天荒，更凸显在她治下的新政府，新人事新作风，有魄力地施政。林郑选择以教育拨款作为她百日施政的切入点，应出于两个考量。

首先，教育议题争议不大，将之选作突破口，无疑是采取先易后难策略，在与各党派沟通上展现弹性，从而起缓和气氛作用，将不同政见人士都拉到一起，让泛民和建制派能尽量少政治化地磋商，望能把上届政府未能处理的问题，通过讨论收窄分歧，最终达成共识。

其次是藉此改善行政立法关系。上届政府任期内，各方往往将问题政治化，政府对泛民的立场往往寸土不让，泛民在立法会亦经常拉布，令法例草案和拨款难以顺利通过，严重影响政府有效率运作。林郑主动提出在上任后第5天到立法会出席行政长官答问会，比上届特首梁振英5年前还早了11天，一来是要改善和修补行政立法关系，二来选择在这天公布近40亿元教育开支细节，营造迅速突破行政立法关系僵局的形象。

林郑此举旨在起示范作用，透过展现弹性，为未来政策订下优先次序。国家主席习近平指港府要在落实维护国家主权和安全做得更多，但林郑明白到23条立法问题复杂，先着手解决经济民生，更先从争议较少的民生议题入手，较易做出成绩。

在一些较具争议的民生议题，如重开公民广场、取消MPF对冲，她亦不像上届政府那样强硬，而是摆出一副有商有量、大家调整后有得倾的立场。

当然，即使教育拨款能火速倾妥，仍不保证其他民生议题亦能如此，遑论具争议性的政治议题，但至少林郑以务实、弹性的手法，有机会开个好局，若能促使各党派未来理性讨论、求同存异地做实事，将是市民最想见到的局面。（完）

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