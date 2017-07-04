港报社评：林郑开局堪称顺利，拆弹工程加速减压--信报7月4日

林郑月娥正式就任行政长官短短三天，已经处处展现其「跟梁振英不一样」的新风格，而且客观效果讨好。单是前天一口气接连落区，由北至南走访新界、九龙和港岛，全程未见劳师动众封路扰民，亦没有示威者情绪激动拦途冲击，只有一幕「先礼后兵」的和平文明递信请愿，初步反映这位「好打得」的女特首也具有相当亲和力。回顾过去五年，行政长官落区要是没有引起混乱，可谓缘木求鱼。

当然，落区可以视作只是虚有其表的亲民骚，市民眼中最重要的是做实事，林郑在具体政策上已刻不容缓展现新风格。她斩钉截铁地表明，梁振英离任前抛出的取消强积金对冲方案两边不讨好，劳资双方皆有极大保留，硬推徒令政府感困难，所以务实的做法是重新聆听商界和劳工界的意见，寻求共识，要求新任劳工及福利局局长罗致光立即研究。虽然在林郑口中这不是「推倒重来」，而是在既有基础之上再探讨，但此举已受到劳资双方欢迎，唯一担心的仅仅是新政府蹉跎岁月，藉口未有共识而拖延立法罢了。

严格而言，重新谘询取消强积金对冲方案不是什么具体政策，然而，「无政策」好过「烂政策」，反正梁振英临近卸任前仓卒而为的「划线方案」肯定「不顺哥情又失嫂意」，那么将之叫停起码算是从善如流。

上任是三天，正式上班则是一天，昨日为林郑担当特首的第一个工作天，马上与传媒高层茶敍，席间信心满满地扬言，将于周三的立法会答问大会公布有关增拨五十亿元教育开支的细节，相信能够以历史性速度通过拨款。据了解，开支最大的是增加中小学教师人手，其次是推出修读自资学位课程的学生津助，特殊学校及学校的资讯科技也能受惠。如果拨款真的可以破纪录高速过关，即是建制派和泛民议员同样接受，赶得及在立法会放暑假之前成事，那么这位新特首有一个难能可贵的好开局，不失为「百日维新」的吉兆。

何谓百日维新？说的是林郑打算将发表《施政报告》的日期回复到十月（又是另一个「去梁化」意味甚浓的动作），由七月上任到十月恰恰一百日左右，这期间，就是林郑月娥酝酿种种政策的时机。她昨日与传媒聚会时说，香港现时最需要的是令市民有希望及治癒，基础来自信心、信任及信靠，亦是本城进一步发展的动力。如此说来，林郑的百日维新必须透过切实可行的施政方针，为撕裂了而伤痕未癒的社会提供希望。

诚然，光以这三天的表现衡量，林郑的开局堪称顺利开心，不过棘手的考验陆续有来，能否因利乘便拆解社会上各式各样的「炸弹」，还要视乎其「好打得」诨号是否浪得虚名。极富争议性的二十三条立法或者重启政改尚可暂搁一旁，留待创造有利条件再说，眼下最迫切要解决的问题是广深港高铁香港段「一地两检」如何在明年第三季通车前完成本地立法，当中牵涉非常敏感的忧虑内地人员在港执法，处理不妙的话，随时又是满城风雨。

除此之外，房屋问题是香港人驱之不去的痛，林郑清楚看到，现时月入八万元的中产亦无法置业，如何觅地建屋？怎样调节楼市？她在竞选政纲提议，推出「港人首置上车盘」，定价与市场脱鈎，能否落实自然是市民的关注所在，十月发表的《施政报告》必须剑及履及，针对困扰人心的房屋问题予以治癒良方。

上任三日不足以论成败，可是林郑开了一个头，摆出愿意聆听各方意见的有为姿态，摩拳擦掌把过去几年因种种理由办不到或被束之高阁的事一一挖出来做，这股态势得到正面回应，我们寄语政府新班子持之以恒，与社会各界打通对话渠道，这样才可以在拆弹工程之上尽量减少压力。

没错，香港需要希望，新特首不再好勇斗狠，相信有助治疗旧创，即使未至再创辉煌，起码可以减少焦虑、内耗与动荡。（完）

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