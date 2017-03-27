港报社评：林郑必须学懂谦卑，为港燃点希望之灯--信报3月27日

「凭一口气，点一盏灯；念念不忘，必有回响。」这是一号特首候选人曾俊华发表败选感言之时引述的《一代宗师》著名对白。同一套电影，还有几句可以用来形容这场万众瞩目的特首选战：「功夫，两个字，一横一竖，对的，站着，错的，倒下。」如今站着的是二号候选人林郑月娥，她以七百七十七票当选，成为香港开埠以来第一位女性最高决策者，为她个人和整个社会写下历史新一页。

曾俊华虽然输了，但这位薯片叔叔展现了君子之争的谦谦风度，他说道：「无论如何，我希望所有支持我的朋友，不要为今日的选举结果感到气馁，不要将输赢看得太重，更千万不可以忘记我们的初衷，大家一定要继续为香港的和解努力。我之所以提出香港需要信任、团结、希望，并不是因为我需要一个口号；而是我真的相信，它们就是当前香港最需要的答案。更重要的，是我相信Carrie（林郑月娥）在这一点上面，看法是和我一致的。」曾俊华认为，今次选举输了，但是香港并没有输。

至于三号候选人胡国兴，尽管一直被视作「知其不可为而为之」的陪跑分子，而且碍于特殊的港式选情，最终只能得到二十一票，但这位七十一岁退休法官的参选确实起到醍醐灌顶的启迪作用，让人明白担任公职者必须公平公正，他并特别寄语年轻人在阳光之下努力为生命的理想坚持，所以他是一位值得尊敬的落败者。

曾俊华赢了民望而输了选战，对于很多「薯粉」来说是十分失望的一件事，但现实始终是现实，既然带领香港人「发了一个梦」的他展现风度拥抱对手送上祝贺，呼吁大家给林郑月娥一个机会，协助她履行特首使命，一起扞衞香港的核心价值，重燃希望，那么我们应该同心同德为未来五年合力开创新局面，以包容的态度令明天变得更好。这不是出于礼貌的门面说话，而是实实在在的肺腑之言，毕竟过去五年香港社会撕裂得太严重了，是时候搁下成见为彼此热爱的城市燃点一盏希望的灯火，正如潘朵拉盒子打开之后，盒底仅余的就是「希望」。

林郑赢了选举工程，前面等着她的是更加漫长而艰苦的征程，因为她是历来第一位民望比对手低的当选者，今年七月一日上台执政之后，这位新特首肯定要面对非常棘手的挑战，社会各界尤其是民主派阵营必然会针对其「不孚众望」的弱点发动猛烈抨击，施政之难恐怕与梁振英差不多。林郑发表胜选感言时第一句便表示，她怀着谦卑心情和大家开始新一段的同行。但愿经过这次跌跌宕宕的选举洗礼之后，林郑真的学懂谦卑，不再自恃「好打得」而我行我素，例如切勿重蹈故宫馆的覆辙，没有事前公开谘询一意孤行而备受诘难。

平心而论，民望的而且确「可加可减」，数年前林郑自己也享受过高民望的光辉岁月，如果她能够发挥应有的施政真功夫，加上汲取教训学懂谦卑，放下身段，紧贴地气，无私地事事以市民福祉为依归，未来五年推出惠及社区的德政，未尝不可以再创高民望的佳绩；情况好比她当年读书也曾经由伤心欲绝的「考第四」变回引以自豪的「考第一」。

回归二十年，商人治港试过了，公仆治港试过了，测量师治港（或有谓干部治港）亦试过了，现在又一次回到公仆治港的轨道之上，究竟往后五年能不能打破「弱势政府百事哀」的宿命？花名离不开「七七七」的林郑特首必须刚柔并重，是时候把三十七年来在政府历练的心法运劲耍出，种下的善缘好好融滙，硬功是带领香港迈步发展，软功是团结市民修补撕裂。

梁振英五年前当选之时承诺过打造「香港营」，结果落空了，林郑无论如何要视之为前车之监，改辕易辙。念念不忘，必有回响。

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