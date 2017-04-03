港报社评：林郑房策谋变，拓地仍最关键--经济日报4月3日

候任特首林郑月娥表示将提高公营房屋占公私营房屋供应的比例，并似有意助释发展商土地库存。在条件许可下，都不妨一试，惟重中之重始终是长远大量拓地，以真正解决房困。

本港楼价无视港府不断加辣和美国加息，不断再创新高，势成林郑月娥上任后最大的经济与民生烫手山芋。她近日接受访问时提出一些思路，其一是对于现届政府订出公私营房屋供应的六四开比例，林郑认为资助房屋占比还有空间提高，且不认为发展商会反对。

现届政府经多番努力，已能将每年私楼单位供应达到略高于1.8万伙的目标，只要港府能继续守住1.8万伙的年度供应量，有多余的土地，确是不妨拨作公营房屋发展，满足中下层以至中层市民的住房和置业需要。惟若未能达标，则不宜转移用地，否则将更为谷高私楼价格，恐弄巧反拙。

林郑提出的另一值得留意之处，是她主动提到发展商的建议，指私人发展商有很多土地库存，如新界棕地，但现时政府的规条和程序，令这些土地的潜力不易释放出来。此令外界猜测，她是否有意为发展商拆墙松绑，通过释出发展商的土储而增加房屋供应纾困。

值得注意的是，现届政府并非不鼓励发展商动用自己的土储，问题是在补地价上谈不拢。一方面是楼价高企，港府在补地价上不能松手，否则惹来利益输送、官商勾结之嫌。

另一方面，是港府力谷土地供应达1.8万伙的年度目标，发展商从投地、入标包括港铁上盖物业发展等，已不缺土地发展以赚取厚利，且土储价值又一年高过一年，可谓愈放愈矜贵，故发展商宁续储起土地，亦不愿在补地价上让步。

林郑如欲助释发展商土地以增供应，便要想法子打破此拉锯困局，一个或许可以探讨的方向，是她打算在政府土地上推行的公私合营「港人首置上车盘」，是否亦可在私人土地上试行呢？是否可因项目包括一些「港人首置上车盘」单位，而在补地价上折衷？

惟将更多土地作公营房屋，在土地有限下，只是转移房屋性质，房屋总体上依然供不应求；发展商是否愿释出土储，主动权则不在政府手上。归根究柢还是要解决无米炊的问题，故加快发展棕地、填海等以长远大量拓地，是林郑必须全力以赴的要务。

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