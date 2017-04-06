港报社评：林郑民望输在起跑线，教育可成施政突破点--明报4月6日

万事起头难，候任特首林郑月娥面对的挑战可谓堆积如山。行政长官选举后首项民意调查显示，林太支持度评分为55.6，虽较5年前的梁振英略高，惟显着低于董建华和曾荫权当选后的评分，反映林太起步艰难。然而令人欣慰的是，随着选举政治操作告一段落，近日民主派与林太都互释善意，为双方沟通对话营造较为良好的气氛，林太亦致力树立阳光开放的管治新作风。林太眼前难题千头万绪，率先锁定一两个重点项目攻坚，务求一上台即能落实新政回应社会诉求，是展示施政能力赢取市民信任的关键。未来两个多月，林太能否就运用「教育新资源」凝聚共识，将成为未来施政的试金石。

林太低民望当选特首，根据港大最新民调，林太民望净值为负8个百分点，43%受访者认为林太参选时未能做到面对群众，显示林太必须在争取民心方面多下工夫。不过输在起跑线未必全然是坏事，设若林太上台后干实事推新政，民望低位弹升亦非不可能。林太当选后除了全力组班，亦不断重申要改善行政立法关系，展示管治新风格。林太无论是主动约见前线记者，还是承诺与各党派议员沟通，显然都希望以行动证明管治风格有别于现届政府，不过关键始终是能否持之以恒。林太若想贯彻施政开放透明作风，未来还须采取更多具体措施取信于民，例如开放更多政府数据、多召开记者会少搞吹风会，以及积极推动《档案法》立法等等。

林太一边强调属于香港内部高度自治的事务，由特区政府管治团队负责，不用中联办「操心」，出任司局长期间从来无要求中联办「箍票」，力图建立不倚靠西环治港的形象；另一边则重申希望上任后创造氛围，令不同政治立场的人都可以一起讨论，逐步修补社会撕裂。林太能否说到做到，还需拭目以待，惟至少反映她有聆听市民声音，明白市民所欲。值得留意的是，虽然特首竞选期间民主派猛烈炮轰林太，声言「没有互信基础」，质疑她一旦当选将延续梁振英路线，惟近日明显改变口风，对林太「疑中留情」，不再一口咬定她是「CY 2.0」，愿意与她「坐低倾」。民主党主席胡志伟声称政治现实是面对林太5年，因此要让她有「少少空间」做事，「且看她如何修补社会撕裂」。

民主派这一态度，与5年前梁振英当选后即发起「反梁」游行，形成鲜明对比；林太表示若有机会将向中央表达本港社会有反对8‧31的情绪，也明显是向民主派释放信号。林太虽然难有政治蜜月期，不过总算有一段「观望期」，关键是如何善用眼前的和缓气氛及政治空间，为日后施政做好准备。政府各部门面对的老大难问题繁多，一口气乱开多条战线并不明智，新班子需要做的是先针对一两项社会民生议题凝聚政策共识，打开突破口，以便7月上台后尽快落实打响头炮，证明新政府有意愿亦有能力凝聚共识，回应市民和政党的诉求。观乎目前形势，集中火力处理教育问题，相信较易争取跨党派合作。

林太在政纲中提出「教育新资源」，每年教育经常开支增加50亿元，有关款项可用于订立幼师薪级表、改善中小学教师编制、将短期合约教席转为常额教席、加强支援特殊教育、改善学校软硬件，以及资助高中毕业生升读自资院校大学学位课程等。改善教育质素不仅是学校和教师的诉求，也是社会的共同愿望，来届政府愿意投入更多资源，理应是一个较易凝聚共识的议题，然而仍有教育界人士担心新班子议而不决、决而不行，不知道「教育新资源」何时到位。林太当选后表示，将约见教育界持份者和不同党派议员，盼能在上任前达成共识，以便在下届政府运作初期，向立法会汇报新资源的分配和运用，寻求立法会财务委员会批准。有关措施如能尽快落实，固然可以令学校、教师和莘莘学子受惠，同时也可以反映新政府凝聚共识、落实政策的能力，证明跨党派合作并非镜中花水中月。「教育新资源」能否说到做到，将是林太未来施政首个具体考验，也是本港政治生态能否重回理性合作正轨的重要指标。

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