港报社评：林郑释善意，泛民需珍惜机会--经济日报7月6日

特首林郑月娥昨藉首次立法会行政长官答问大会释出善意，踏出重要第一步，若各方珍惜机会，包括政府有顾及各方利益的周详政策方案，泛民又务实论政，可望扭转行政立法僵局。

林郑全力摆出友善态度，与上届明显不同，除她强调的4项措施，包括建立与立会各党派经常沟通机制、施政报告改在10月发表、多赴立会接受质询，并要求各官员亲力亲为游说议员。除改善行政立法关系的言行表现外，一些微妙姿势更显其努力用心，例如她发言的讲台位置，再非如前特首梁振英般在立会主席前方，而是放回主席旁边，显示对议会的尊重。

林郑放低身段，无非是想营造友善气氛，不欲重蹈政府过去5年硬碰硬，令施政寸步难行的困局。除梁国雄，泛民议员昨未有任何抗议行动，显然亦以观望的善意态度回应。

这样和气的气氛，市民实在已经久违，并盼望情况可以持续以至进一步改善。现时林郑无疑已走出了重要的第一步，如何把握此势头，对双方未来关系与政府施政十分关键。

平情而论，过去5年港府施政成就不彰，固囿于政治意气之争，但部分议员对政府的质询亦非无的放矢，因有部分官员在游说议员支持法案时，没有做好充分准备，有时甚至显得粗疏，只求硬推硬过。官员今后推动政策，要有周全准备，既要清楚解释政策对市民带来甚么好处，更要顾及受损的持份者，有理有据地交代如何平衡各方，再配合弹性手法，方能较顺利获议会通过。

至于像一地两检这样敏感议题，政府除向泛民和市民做好解释工作，消减疑虑外，还可透过社会人士讲述利弊，让市民衡量轻重，有利政策能畅顺推行。

单是港府尽责并不够，还须议员尤其非建制议员务实论政。事实上，部分泛民议员不合理的「拉布」，早激起市民反感，质疑是为反对而反对，甚或为既得利益团体服务，例如阻挠改革医委会。市民期望泛民议员能够珍惜选民授权，尽议员责任，既务实地监察政府，亦扶助政府推动有利香港民生与经济的政策。

林郑已表态愿与泛民合作沟通，新政府今后推动政策的功夫要做得更仔细，泛民议员亦要理性议政，求同存异。只要大家珍惜这个机会，香港打破过去5年空转的困局，并非无望。

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