港报社评：柯文哲贬香港，适宜视作警醒--明报4月11日

台北市长柯文哲一再公开贬损香港的旅游形象，能否促使外国旅客舍弃香港而改到台湾旅游，日后旅客流向自会验证，不过，应该多谢柯市长这番表演，因为对本港产生两方面警醒作用。一是警醒政治人物，须从更宽广视野审视问题，无论用什么言词包装损人利己，都只会自暴其短；二是柯市长对香港的了解，偏离实际情况，说明就推介香港、吸引旅客而言，还有许多工作待政府和旅游业界努力。

去年5月，民进党再度执政台湾之后，总统蔡英文未确认「九二共识」，两岸关系急速冷却，大陆旅客赴台大幅度减少，冲击业界营运和岛内经济。正如近年内地旅客来港减少，特区政府与旅游业界调整策略，投入更多资源到东南亚、南亚等国家宣传，吸引当地人来港旅游。台湾也是这样做，柯市长率团到印度新德里、泰国曼谷等地推销台北，这类招引旅客活动，一般都是「阿黄卖瓜、自卖自夸」，只是柯市长尽讲台北「好玩、好食、好买」之余，在曼谷说「香港那么无聊，就一个小岛有什么好看的」；其后柯市长再提及此事，拒绝承认「失言」，认为台北旅游资源较优胜，香港的国际旅客数量却是台湾好几倍，他「不服气」。

台北与香港都争取更多泰国旅客到访，处于竞争关系，柯市长贬损香港，商务及经济发展局长苏锦梁仅说「这个小岛有很丰富的旅游体验」，四両拨千斤，十分恰当。只是本港这边厢懒得作口舌之争，那边厢柯市长在台北一个座谈会，再说香港不止细小，连选举都没有，「自己灵魂都没有」、「有什么好羡慕」，云云；他说早前到东南亚访问，各国都羡慕台湾民主自由，「羡慕到流口水」，并进一步说「泰国政变3年多，但至今都没有选举；马来西亚就有宗教和种族问题；形容新加坡是「住在笼子里的金丝雀」。柯市长认为台湾的民主自由是卖点，可吸引旅客，此乃他的判断，难言对错，只是柯市长点评其他国家地方政治现况流露的「看不起」心态，是否就能够为台湾招徕更多旅客，很值得留意。因为贬低别人，不等于抬高自己。

柯市长话锋针对香港，对泰国、马来西亚、新加坡的点评应属陪衬，不过，若说民主自由是吸引旅客「必杀技」，则美国、英国、欧洲、澳洲等民主先驱以至韩国民主的历程和成就，理应更值得亲炙。柯市长这番话，揭示有多少人为了台湾政治现况而去旅游，值得业界和学者研究。

推广旅游、吸引旅客，实际上是显示软实力，除了宣扬自家优势，较常见的是借助区内其他国家地方旅游资源，创造双赢或多赢，星马泰三站游等热门旅游路线，就是例子。台湾与香港相邻，地理位置上可设计一些旅游产品，安排旅客一次过游历台港，应有作为。事实上，目前已有邮轮开辟「菲律宾/高雄/香港」航线，让旅客可游三地，连旅客在内，创造四赢局面。目前台湾拥有两家国际航线航空公司，以柯市长的政治地位，若他推动航空公司提供优惠票价，让旅客同游台港，相信对旅客有吸引力，或许可以达至一加一大于二的三赢效果。现在柯市长选择「损人利己」策略，向香港抢客，这是他的选择，其他人难以置喙，只是这样未免显得格局小器、识见肤浅、眼界狭窄。

柯市长揪打香港时，同行台北市府人员一再尝试打断他的话盒而不果，其后发表补充说明打圆场，显示虽然柯市长强辩，惟难掩失言实质，况且他接连出招，揪着香港不放，目的明显为损人利己了。台湾政客口没遮拦，并非什么新鲜事，柯市长若再没有难听的话，也毋须跟他计较；不过，他的表演，本港政治人物应该视为机会教育，勿学习这类「随口噏、当秘笈」，因为所得评价只会是低质劣质，不会被视为见多识广的领袖人物。

另外，本港适宜以更宽广胸怀审视柯市长的说法：是否因为本港旅游宣传不足，使他认为「香港无聊」，不值得来旅游了？毋须猜度柯市长的动机和目的，既然连台北市长都不认识香港，特区政府和旅游业界应该策划在台湾开展宣传活动，介绍香港，吸引更多台湾民衆来港旅游，若能让柯市长认识「东方之珠」多姿多采，认为值得一游，则香港旅游业成果就更丰硕了。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘