港报社评：梁振英改革事倍功半，领导力教训必须记取--明报6月2日

行政长官梁振英出席最后一次立法会答问会，大谈任内施政成绩。回顾梁振英在任5年，并非没有远见，在扶贫安老、改善民生方面亦确实下了不少苦功，然而与泛民关系水火不容，成为他的致命伤。一个好的政治领袖，必须善于聆听、接受不同意见，而非自以为是，认为「解决难题舍我其谁」。梁振英胸怀大志却缺乏人和，施政不得其法，纵有愿景良策，难逃事倍功半，当中教训值得记取。

梁振英总结5年施政成果，表示香港在发展经济、推动基建、改善民生、维持治安，扩展对内对外关系都取得进展，通胀和失业率皆处于低水平，贫穷人口连续3年下跌，降至100万人以下，领取综援数字亦是15年新低，教育经常开支较现届政府上任时增加三成。诚然，梁振英部分竞选承诺并未贯彻落实，取消强积金对冲、订立标准工时和退休保障安排等，要么未能赶及任内落实，要么就是大幅走样，不过现届政府确有积极作为，例如民生方面制定了首条官方贫穷线，推出低收入在职家庭津贴和长者生活津贴，支援弱势社群；房屋方面，尽管当局的需求管理措施未能阻止楼价屡见新高，可是现届政府也确实一改前任弊端，大力增加土地和房屋供应，预计未来数年会落成逾18万个公私营住宅单位。

姑勿论香港现实情况是否一如梁振英描绘般亮丽，然而他总算是一位愿意迎难而上的特首，可是与泛民关系恶劣，却令变革事倍功半。梁振英在答问会重提现届政府致力设立创科局，惟因立法会议员拉布阻挠，直到两年前才得以成立。梁振英任内立法会拉布变本加厉，其实只是现象表征，归根究柢是梁振英与泛民缺乏最起码的信任。答问会上，泛民议员与梁振英不时口出恶言、反唇相稽，「贪得无厌」、「人渣」一类措辞响彻议事堂，反映双方关系水火不容，对人不对事，什么狠毒话也说得出口。

回顾前特首董建华和曾荫权，与泛民关系虽然不佳，起码未差至如斯田地。梁振英批评泛民拉布，令民生及社会发展项目一拖再拖，不过一只手掌拍不响，行政立法关系恶劣，问题不可能是单方面。梁振英的个人风格，显然也是重要因素。过去数年，一些建制派人士也批评，梁振英过于自信，刚愎自用，不重团结合作，希望他多听意见，多作让步。泛民毕竟是全港其中一股主要政治力量，民意基础强大。梁振英希望改革香港，却不理会如何修补与泛民关系，形同搬石头砸自己的脚，令革兴除弊的工作举步维艰。

政治领导力（political leadership）是不少学者热中研究的课题。很多人以为罗斯福、丘吉尔、戴卓尔夫人等领袖敢于主导决策，力排众议，是真正成功的政治强人，不过英国牛津学者布朗（Archie Brown）直言这其实是一种迷思。布朗指出，凭一己之力改写国家命运的政治领袖，仅属极少数，现实中真正能留下深远影响的，更多是一些愿意聆听合作的领袖；一位出色的政治领袖，不一定是一般人眼中的「政治强人」，反而一些自诩「政治强人」的领袖，往往容易犯下自以为是、漠视批评的毛病。当愈来愈多决策都是由「政治强人」拍板，他能好好掌握每一政策利弊的时间必然愈少，其效果必然不及群策群力。布朗以英国前首相张伯伦和贝理雅为例，指出两人都强调自己是政治强人，主导决策过程，无视阁员、党人意见乃至外界的批评声音，例如1938年张伯伦跟希特勒磋商慕尼黑协议时，便拒绝让一众曾经批评其外交政策的官僚和专家随行参与；贝理雅力促出兵伊拉克时，也是完全不理反对意见。结果两人都犯下弥天大错，埋下失败祸根。

改革者总相信自己已认清问题症结，也找到对症下药的方法，只差落实执行。这一类从政者最易出现的问题，就是拒听不同意见。北宋宰相王安石胸怀大志，发动熙宁变法，可惜他为人刚愎自用，未能与司马光、欧阳修等重臣沟通合作，疏导分歧，「人之议论与我合则喜之，与我不合则恶之」，结果两派势成水火，朝廷无日安宁，变法最终失败。推动深层次改革，无可避免要挑战既得利益，主事者应当设法减少政治阻力，避免不必要地树敌，否则难望有充足政治能量，去跟既得利益集团周旋。梁振英的其中一个问题，就是树敌太多，虚耗政治能量，妨碍成就大事。

梁振英在任5年，推动多项经济民生改革，既有天时，亦有地利。世界经济复苏、中国经济有望中高速平稳增长，加上一带一路倡议等，均为香港社会经济发展营造良好外在环境，有利政府利用香港独特地理优势，发挥「超级联系人」角色。梁振英的问题，不是没有远见，也不是志大才疏，而是欠缺人和。好领袖需要的不仅是政治魄力和高瞻远瞩，更需要懂得团结合作，广纳不同意见。

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