港报社评：检讨副学士政策，政府应坐言起行--明报8月1日

副学士课程前景愈益受到关注，不少研究显示，修读副学士无助就业，起薪低、加薪慢，对青年向上流动帮助有限，连教育局长杨润雄也承认，副学士推出至今17年，原先设计是独立认可课程，现时却广被视为只是衔接至学士学位的一块踏脚石，是时候检讨政策得失成效，以及副学士的定位和价值。副学士学位需求下降，课程质素参差，有需要加强规管整顿，大学教育资助委员会（教资会）首次检讨八大自资副学位（副学士或高级文凭）课程质素，总算踏出重要一步。政府必须坐言起行，开展全面检讨工作，勿让问题无了期再拖下去。

2000年，时任特首董建华提出10年内让香港高等教育普及率达到六成，副学士正是这一氛围下的产物，经过10多年发展，每年入读学生数以万计，高峰时期8间大学和不少自资院校都有开办各式各样的副学士课程，然而有关课程质素、收费、升学及就业等问题，却一直惹来不少争议，有人甚至批评它是「教育界八万五」，质疑政策导致副学位泡沫化。 副学士自资课程学费一年动辄数万元，曾几何时是院校的生财工具，不过随着近年中学毕业生人数持续下降，加上自资学士、前往海峡两岸升学等出路增加，副学位课程显着萎缩，报读人数亦呈下跌趋势，供过于求危机逐渐浮现，多间院校先后停办自资副学位课程，避免收生不足。上月政府推出36亿元教育新资源，向修读自资学士学位的学生提供每年3万元资助，势将进一步打击修读副学士的需求。副学士政策败象毕呈，已到了必须全面检讨的地步。

设立副学士的原意，是作为中学课程与大学课程之间的一个资历架构。政府一直强调， 副学士学位兼备通识教育及职业导向训练，是一个「独立而有价值」的资历，高级文凭课程较着重专业知识，副学士课程则会涵盖较多通识教育科目，日后选择就业，持有副学士学位者可投身基层管理及有关专业的助理岗位。然而不管政府说得如何漂亮，现实是副学士仅被视为继续升读学士学位的踏脚石，对就业前途帮助相当有限。有研究指出，20至34岁的副学位持有人，多达63.7%月入低于工资中位数，比率仅较中学毕业者稍好一些，与专上学位学历相比差了一大截；随着年资工资增长，在30至34岁组群中，月薪达3万元以上的专上学位持有者达42.3%，副学士却只有6.3%。有关数字已说明副学士学历未获社会普遍接受，无助青年向上流动。

这些年来，副学士课程予人的印象是「高不成低不就」，学费不菲，质素却全无保证。虽然主办单位常强调，副学士升学率高达八成，然而实际是将升读八大资助学士学位，与升读自资学位课程等数字混为一谈。由于八大提供的衔接学额不多，能循副士学途径入读者充其量只有两至三成。当然，副学士的存在，的确可以让一些在文凭试失手的考生「再博一次」，然而对大多数入读者来说，副学位只是给了他们一个「虚假期望」，以为能够循此途径升读本地大学，到发现此路不通时，已耗费了不少金钱和时间。

副学士的窘境，说到底是课程定位和设计考虑不周，加上质素参差，部分课程甚至沦为文凭工厂，当局监管不足，导致培训出来的学生未能满足业界需要，雇主对副学士毕业生信心不足，政府要负上相当大的责任。副学士政策种种弊端，社会已讨论多年，现在政府才提出检讨，实在是后知后觉，平白浪费了不少宝贵时间。政府若有心办好副学士，首先要做的是严格规管课程质素，提升师资水平，确保学生能达到应有水平，同时因应社会和市场实际需要，妥当谋划副学士学生出路。政府应搞好衔接课程及资历架构定位安排，增加学生升学选择，同时加强课程的职业导向成分，鼓励业界为副学士学生提供更多实习计划，让他们对投身劳动市场有更充分准备。

今次教资会先从八大副学士课程入手，进行质素核证工作，是副学士推出以来的第一次，迈出了检讨工作的重要一步，然而政府必须更进一步，全面审视副学士的定位和存在价值，加以改革。副学士检讨工作应当快马加鞭，不能再「叹慢板」。虽然教育局表示会全面检讨副学士的问题，可是未有具体时间表，未免令人失望。教育局应当以实际行动，证明政府坐言起行。

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