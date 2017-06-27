港报社评：楼市困局严峻，考验林郑应变力--经济日报6月27日

回归20年，本港楼市经历暴跌急升，现时楼价跟市民负担能力脱节，候任特首林郑月娥面对的楼市困局更严峻，如何应对既考验林郑的应变能力，也考验本港经济的抗震力。

回归后，首任特首董建华推动「八万五」建屋政策，冀能在10年内让7成市民自置居所，惟遇上亚洲金融风暴和沙士，楼价下跌，港府停建居屋和暂停卖地，以稳楼市。

2003年楼价由谷底回升，2008年金融海啸后，环球央行推出量宽措施，在超低息环境下海量热钱涌入本港买楼，加上北水南来，令楼价不断飈升。即使特首梁振英推出多轮楼市辣招，楼价却愈遏愈升，已比97年高出近9成。

林郑即将就任，所面对的楼市局面非常严峻和困难。第一个难题是如何解决市民对公营房屋的更大需求。由于私楼已远超市民负担能力，大部分人要上楼或上车只有靠公营房屋。目前公屋轮候册的申请已增至近27.6万宗，平均要4.6年才能上楼，今期居屋超额认购49倍，都反映市民对公屋和居屋的庞大需求。

新政府的政策是在确保每年有1.8万伙私楼单位供应，将手上余下可用的土地用来大建公营房屋，解决市民的基本居住需要。但按10年建屋计划，现仍欠可建4.4万个公营房屋的土地。究竟地从何来？是多建公屋还是居屋？抑或是「绿置居」？甚或是供中产申请的「港人首置上车盘」？在在考验新政府的视野与能力。

另一难题是如何面对楼市逆转与楼控退市，因为随着美国持续加息，年底前落实缩减资产负债表，港息终会跟加，意味林郑任内超低息环境将会终结，楼市周期改变，楼价出现调整的机会极高。

先不论楼市仍炽下，新政府可能先要加辣，楼市周期若逆转势冲击经济，港府将如何降低其破坏力？市况逆转，港府难免要让辣招退市，但步骤如何？先撤15%划一印花税？先取消针对非港人置业的买家印花税？先放宽按揭？还是其他辣招？

令问题更复杂的是，辣招愈出愈多，已制造了不少副作用，如令二手市场冰封、楼市气氛不跌反升等。若撤辣招会否又惹来副作用，例如二手供应突然大举释放，令楼市调整压力反而更大？如何在退市时对楼市和经济的冲击减至最小，林郑须尽早绸缪。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘