港报社评：楼疯烫手山芋，林郑宜绸缪楼控--经济日报6月1日

本港4月份楼价和租金指数齐破顶，楼市只升不跌的市场预期不断扩散，新特首林郑月娥须尽早绸缪如何处理这烫手山芋，为楼市降温，缓减楼价升势，否则后患更大。

差饷物业估价署昨公布4月份楼价指数为327.4，按月升2.1%，连续两个月升超过2%，更已连升13个月，累升20.6%。租金指数则报178，升穿2015年9月高位，按月升0.3%，反映楼市炽热气氛未改。

按过往经验，楼价连续两个月升逾2%，港府便推楼控加辣遏楼市，惟楼市之灼热已令港府等不及差估署公布数据，金管局已于三周前连续两星期出手，收紧对地产发展商、非首置买家和海外买家的按揭。

新辣招的成效仍有待观察，但日前新盘推出时，排队长龙再现，市民疯抢入市，此或因过往政府推出辣招，很多时在加辣后楼价续攀升，让市民觉得辣招收不到实质效果。加上辣招令二手楼市冰封，一手楼主导市场，新盘推出时透过造势，更易令楼市起哄，久而久之产生了楼价只升不跌的预期更为巩固，甚至形成了愈迟买愈贵、再等更难上车的不可逆转共识。

林郑还有一个月就上台，如何应对炽热楼市已成为首要之务，因若任由楼价续飈，租金会连带上升，令本港营商成本更高，不但影响正常行业运作，还扼杀了企业投资创新科技的意慾。更甚者令很多市民觉得与其辛勤工作或创业，不如买砖头赚钱更易更快更丰厚，情况一如97年前，只会掏空本港的生产力。

何况，林郑任内楼市出现调整机会极大，因美国未来几年会持续加息，亦会缩减资产负债表，未来港息必定跟美息加，若任由楼市泡沫继续吹大，一旦泡沫爆破后果严重，尤其今次不少父母按楼助子女上车，对经济民生的冲击恐怕更为深远。

要有效遏抑楼市，林郑须扭转市民对楼价必升的预期，并检讨辣招的成效，究竟是再针对性加辣？还是出新招？据以往经验，最收效的是从按揭入手，2013年对住宅、工商物业、车位、非首置和海外买家全面收紧按揭，令楼价出现6个月跌市、10个月无升跌或升幅在1%内。

现时楼价和地价屡创新高，将四年前那套搬过来是否仍适用？林郑须通盘考量，因时制宜地出招。港府长远须觅地增加房屋供应，但中短期亦需加辣缓遏楼市升势，从而减低泡沫一旦爆破的震荡。

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