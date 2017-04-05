港报社评：死者难安魂，活人多怨气--信报4月5日

人类有别于动物世界而自称万物之灵，其中一个原因是我们会悼念死者，尤其对于感情深挚的直系亲属，更加会有定时定候的拜祭仪式，由此而衍生出全球各地的不同风俗。然而，当慎终追远的香港人长期面对龛位不足的难题，死者不知魂归何处，悼念不知怎么是好，万物之灵祭祖，亦得祈求「万勿失灵」？

昨日是一年一度的春祭，虽然天气放晴，清明时节没有往常惯见的「雨纷纷」，但放眼所及依旧是「欲断魂」，一来是因为孝子贤孙在拜山扫墓的路上满怀幽思，二来是由于这个节日触及骨灰龛位供不应求的痛处。困扰众生与亡魂的弊病存在很久了，七年前特区政府提出「区区有龛位」的概念，许诺增建九十万个公营骨灰龛位，奈何迄今启用的骨灰安置所只有钻石山及长洲两处，落成的公营龛位只有二千五百个，占整体目标不足百分之零点五，简直是杯水车薪。

在香港这个一切皆可追溯至土地问题的社会，阳宅固然屡创天价，阴宅亦是奇货可居。正正是龛位短缺太严重的缘故，阴宅也有炒卖市场，部分出现惊人的叫价，例如沙田一个私营龛场可安放三名先人的龛位，网上代理索价三百四十八万元，另外同一龛场的单人龛位叫价最贵的是一百一十五万元。若说这些龛位属于「山顶超级豪宅」，那么「平民草根单位」又如何？最寻常的私营龛位动辄二三十万元。

龛位缺乏正常的供应渠道，不正常的非法经营者于是群起图利，龛场的位置可谓五花八门，连工业大厦亦出现祭祀祖先的奇景。为了拨乱反正，《私营骨灰安置所条例草案》将于下周三在立法会恢复二读辩论，用意是取缔无牌龛场，把合法经营者纳入正轨。

取缔无牌龛场诚然是合理的举措，可是随之而引发的后遗症是「阴宅逼迁」。香港殡仪业商会永远会长吴耀棠预料，条例一旦通过，将来或有一半私营龛场被取缔，估计有二十万至三十万个骨灰龛位要搬走，重新安置。香港福位商会副会长黎孝仁表示，龛位不足的问题由政府造成，二○○五年规划三十多万个龛位，但因为区议会及政党反对，令计划胎死腹中。各界关注骨灰龛法案大联盟召集人谢世杰希望立法会尽快通过有关条例，把现时不恰当的情况拨乱反正，他同时批评部分私营龛位价钱太高，呼吁政府将公营龛位的比例提升至八成。

龛位不足的问题由政府造成的指控绝对不是无的放矢，理由很简单，香港每年的死亡数目大概是四万多，不会突然增多，不会突然减少，完全在意料之内，作为一个负责任的政府，每年提供四万多个龛位是理所当然的事。诚然，龛场选址往往抵触居民的避邻心理，容易招来地区人士的抗拒，但为政者因此更应积极处理纠纷，费尽心思合情合理地平衡各方意见，以落实大幅增加龛位供应。匪夷所思的却是，几十年来当局爱理不理，过去七年落成的公营龛位只有二千五百个，平均一年仅三百多个，岂不是荒谬透顶，「失礼死人」！

发展局日前公布更新的《私营骨灰龛资料》，局方发言人表示：「为保障自身权益，市民亦应要求私营骨灰龛经营者说明如何保证消费者权益，例如涉及的私营骨灰龛日后若倒闭或遭取缔，他们可否获得退款或赔偿，以及有关安排详情。有需要时，市民应就自身权益寻求独立法律意见。」政府呼吁市民不要光顾无牌龛场，问题是，有牌龛场何处寻？如果没有经济能力负担几十万甚至过百万元的费用，公营龛位又要等到什么时候才可满足普罗子孙的需要？

下任特首林郑月娥将于七月一日上台执政，她的政纲之一是解决房屋问题。说到底，林郑的房屋政策必须再添一笔，既关注阳宅，亦兼顾阴宅，尽快落实数以十万计的龛位供应，否则死者难安魂，等于活人多怨气，控诉政府漠视市民福祉的声音未必「留番拜山至讲」。

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